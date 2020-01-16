1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailelerine taziye telefonu

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada ve Barış Pınarı Harekat bölgesinde şehit olanların ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.
 16 Ocak 2020 20:27
Yazdır
Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailelerine taziye telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonlarda şehit düşen Uzman Çavuş Bayram Günay ve şehit güvenlik korucusu İlyas Bağater ile Barış Pınarı Harekat bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Erol Yanık, Astsubay Çavuş Sinan Köse, Uzman Onbaşı Halil Karakoç ve Uzman Onbaşı Fatih Akbulut'un aileleri ile telefonda görüştü.

Kılıçdaroğlu, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelere başsağlığı diledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Çavuşoğlu paylaştı! 'Öğrencilik yıllarımdan NY Metrosu'
16 Ocak 2020 21:11		 RTÜK Başkanı Şahin: Beyaz Masa vatandaşın sesi
16 Ocak 2020 20:46
İBB'nin cemevleri kararı iki partinin oylarıyla reddedildi
16 Ocak 2020 19:51		 İSMEK'lerde çalışanlara mobbing uygulandığı iddiası
16 Ocak 2020 19:35
Gözetmenlere de ceza getiriliyor
16 Ocak 2020 19:07		 Erdoğan'dan, yerli otomobil eleştirilerine videolu cevap
16 Ocak 2020 18:57
Bakan Akar, İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile görüştü
16 Ocak 2020 18:50		 'Şiddeti, gerilimi, nefreti, kini sporla yan yana getirmememiz lazım'
16 Ocak 2020 18:17
Bahçeli, klasik otomobilini MHP'li vekile hediye etti
16 Ocak 2020 17:42		 Bakan Soylu, burnundan ameliyat oldu
16 Ocak 2020 16:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:11 - Çavuşoğlu paylaştı! 'Öğrencilik yıllarımdan NY Metrosu'21:06 - İBB Meclisi, bazı taşınmazları belediyelere tahsis etti21:01 - İş dünyası faiz indiriminden memnun20:56 - Borsa İstanbul'dan yatırımcıya multimedyalı çağrı20:51 - Gelir İdaresi Başkanlığından sahte internet sitesi uyarısı20:46 - RTÜK Başkanı Şahin: Beyaz Masa vatandaşın sesi20:41 - 'Türkiye'nin geçiş güzergahı' yarıyıl tatiline hazır20:36 - Erdoğan'ın başdanışmanı Mücahit Küçükyılmaz'a beraat20:31 - TTB Onur Kurulu üyesi Dr. Ali Özyurt yaşamını yitirdi20:27 - Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailelerine taziye telefonu
20:23 - Meryem öğretmen öğrencilerine 'annelik' yapıyor20:19 - Türkiye şampiyonu 'Pusat'a paha biçilemiyor20:15 - Şehit Uzman Çavuş'un naaşı Ankara'ya uğurlandı20:11 - Diyanet'ten boşa yemin uyarısı20:07 - Arjantin'den getirdiği eriğin kilosunu bin TL'ye satıyor20:03 - Sokak köpekleri süpürgeyle masaj için sıraya girdi19:59 - Ümmü Gülsüm Genç: Twitter hesabım yok19:55 - Hobi olarak başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
CHP'li belediyelerin, Cemevlerine ibadethane statüsü veren uygulamalarını;
ÇOK OKUNANLAR
Yeni dönem için bedelli askerlik ücreti belli oldu
Atış eğitimi kazasında 2 askerimiz şehit oldu
FETÖ'cü H. Şükür'ün UBER şoförlüğü tiyatro çıktı
3.600'e formül aranıyor
Nihat Özdemir'in oğlu İyidil'i sakladığı iddiasıyla gözaltına alındı
Merkez Bankası faiz indirimine devam etti
Arda Turan Galatasaray ile anlaştı, bedavaya oynayacak!
Sağlık Bakanlığı, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde 6 değişiklik yaptı
Babacan'ın partisinin asıl gecikme sebebi buymuş
2020 yılı ilk yarısı MEB sınav görevli ücretleri
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tebliğ görevimi yerine getirdim 1
Form atıştırmalık 5
Nina simone 2
çayın vazgeçilmezliği 1
şovmenlerin maskesi düşmeye başladı 1
kuğu 1
imamoğlu'na tepki olarak unvanını silen profesör 4
kpss'den sonra bir de mülakat yapmak 3
Güven 5
beni bırakma 1
SON İLANLAR
Kayıhan Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Çiçekpınar Belediyesi İşçi Alım İlanı
Muğla Büyükşehir Belediyesi 7 İşçi Alacak
Kayseri Sarıoğlan Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 45 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 1 İşçi Alacak
Giresun Alucra SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Bolu Yeniçağ Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çankırı SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam