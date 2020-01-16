TTB Onur Kurulu üyesi Dr. Ali Özyurt yaşamını yitirdi

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu üyesi, Dr. Ali Özyurt, kanser tedavisi gördüğü İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Dr. Ali Özyurt, yarın saat 11.00'de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde, 12.30'da İstanbul Tabip Odası'nda gerçekleştirilecek törenlerin ardından, Beşyüz Evler Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

Özyurt'un ardından açıklama yapan TTB, "Yol arkadaşımızı, TTB ve İstanbul Tabip Odası'nın (İTO) bütün kademelerinde görev yapmış çok değerli bir aktivistimizi/meslektaşımızı yitirmenin büyük acısı içindeyiz. Başta ailesi ve yakınları olmak üzere tüm sevenlerine ve TTB camiasına başsağlığı diliyoruz. TTB'ye ve hekim mücadelesine katkıları unutulmayacak" dedi.

Ankara Tabip Odası, sosyal medya hesabından Özyurt'a ilişkin şu paylaşımı yaptı: