'Türkiye'nin geçiş güzergahı' yarıyıl tatiline hazır
|16 Ocak 2020 20:41
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Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde yarıyıl tatilinde olası trafik yoğunluğuna karşı ek önlemler alındı.
Tatil öncesinde güzergahta trafik yönetim sistemlerinin bakımlarını yapan kara yolları ekipleri, Bolu Dağı Tüneli içinde ise havalandırma, aydınlatma ve görüntü sistemlerinin bakımlarını bitirdi.
Kaynaşlı-Abant Kavşağı arasındaki 23 kilometrelik alanda yer alan Bolu Dağı Tüneli kesimi, yarıyıl tatilinde de 90 kamerayla takip edilecek. Ekip sayısının iki katına çıkarıldığı bölgede, Karayolları ekipleri 24 saat esasına göre çalışacak.
Öte yandan D-100 kara yolunda da yarıyıl tatilinde yaşanabilecek yoğunluğa karşı tüm tedbirler alındı.
Trafik ekipleri de tatilde yola çıkacakları uyararak, sürücülere araçlarının kış bakımlarını yaptırmadan yola çıkmaması tavsiyesinde bulundu.
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