1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İBB Meclisi, bazı taşınmazları belediyelere tahsis etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin kasım ayında aldığı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun veto ettiği, bazı ilçelerdeki taşınmazların ilçe belediyelerine devir ve tahsisini içeren karar yeniden görüşülerek kabul edildi.
 16 Ocak 2020 21:06
Yazdır
İBB Meclisi, bazı taşınmazları belediyelere tahsis etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin kasım ayında aldığı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun veto ettiği, bazı ilçelerdeki taşınmazların ilçe belediyelerine devir ve tahsisini içeren karar yeniden görüşülerek kabul edildi.

İBB Meclisi'nde Şile, Güngören, Sultangazi, Sultanbeyli, Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Bağcılar ve Esenler'deki taşınmazların ilçe belediyelerine tahsisi ele alındı.

Kasım ayı meclis toplantısında kabul edilen karar, İBB Başkanı İmamoğlu tarafından yeniden görüşülmek üzere komisyona iade edilmişti.

İncelemelerini tamamlayan komisyon, mülkiyetleri Şile, Güngören ve Sultangazi'de bulunan arazilerin, üzerindeki taşınmazlarla beraber 10 yıllığına bedelsiz olarak devredilmesini istedi.

Komisyon Sultanbeyli, Gaziosmanpaşa, Eyüpsultan, Bağcılar, Güngören, Esenler'deki mülkiyeti İBB ve Maliye hazinesine ait parsel ve yapıları ise 10 yıllığına bedelsiz olarak belediyelere devrini talep etti.

Komisyon kararının okunmasının ardından konuyla ilgili olarak CHP ve AK Parti'li meclis üyeleri arasında tartışma yaşandı.

CHP'li meclis üyeleri yapılanın hukuksuzluk olduğunu savunurken, AK Parti'li Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar ise mülkiyetlerin büyük çoğunluğunun ilçe belediyelerine ait, üzerlerindeki yapıların Büyükşehir Belediyesine ait olduğunu bildirerek, yapılan işlemin hukuka uygun olduğunu kaydetti.

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, Mecliste salt çoğunluk olmadığını öne sürerek sayım yapılmasını talep etti.

Oturumu yöneten Meclis 1. Başkanvekili Göksel Gümüşdağ'ın yaptırdığı sayımla mecliste salt çoğunluğun bulunduğu belirlendi.

Karar, salt çoğunlukla ısrar kararı olarak kabul edildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İçişleri Bakanlığı'ndan 'engelsiz 112 projesi'
16 Ocak 2020 21:36		 Gelir İdaresi Başkanlığından sahte internet sitesi uyarısı
16 Ocak 2020 20:51
YÖK, akademik teşvik sürecini yönetemiyor
16 Ocak 2020 19:20		 Yargı mensupları fikri mülkiyet alanında uzmanlaşacak
16 Ocak 2020 17:04
İyidil'e beraat veren heyet; Çorum, Eskişehir ve Konya'ya tayin edildi
16 Ocak 2020 16:36		 Bakan Koca'dan kurum içi nakil açıklaması
16 Ocak 2020 15:34
Tunceli'de toplantı, gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
16 Ocak 2020 15:25		 Danıştay görevde yükselme sonuçları açıklandı
16 Ocak 2020 14:49
İyidil'e beraat veren heyet, başka görevlere tayin edildi
16 Ocak 2020 13:49		 YSK'nın 3 yeni kararı Resmi Gazete'de
16 Ocak 2020 13:03
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:52 - Şehit ateşi Şanlıurfa'ya düştü22:50 - MSB acı haberi duyurdu: 3 askerimiz şehit oldu22:46 - Talip Geylan: Şubat ayında 40 bin atama daha yapılmalıdır22:41 - Emekli öğretmen uykusunda yaşamını yitirdi22:37 - İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sınır dışı edildi22:32 - Bakan Selçuk'dan öğrencilere yarıyıl tatili mesajı22:27 - Şevket Binbaşı'nın şehadet haberi ailesine verildi22:23 - Çatıdan düşen emekli polis hayatın kaybetti22:18 - Horoz, kendisine taş atan postacıdan böyle intikam aldı22:13 - Ahmet Davutoğlu'nun partisi seçime giremiyor
22:08 - Cübbeli Ahmet Hoca: CHP ile pazarlık yapıp oy veren cemaatler var22:03 - İBB, 'ücretsiz ulaşım' için Sayıştaydan görüş alacak21:58 - 'İstanbul'umuza 295 bin metrekare yeşil alan kazandırdık'21:53 - Şehit Teğmen Sinan Bilir'in acı haberi baba ocağına ulaştı21:47 - Vali Yerlikaya, çekiciden düşen kadını ziyaret etti21:41 - Şırnak'taki kayıp Süryani çiftle ilgili Valilikten açıklama21:36 - İçişleri Bakanlığı'ndan 'engelsiz 112 projesi'21:31 - Ünlü sanatçı isyan etti! SGK'sını bile ben yatırdım
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
CHP'li belediyelerin, Cemevlerine ibadethane statüsü veren uygulamalarını;
ÇOK OKUNANLAR
Yeni dönem için bedelli askerlik ücreti belli oldu
Atış eğitimi kazasında 2 askerimiz şehit oldu
FETÖ'cü H. Şükür'ün UBER şoförlüğü tiyatro çıktı
3.600'e formül aranıyor
Nihat Özdemir'in oğlu İyidil'i sakladığı iddiasıyla gözaltına alındı
Merkez Bankası faiz indirimine devam etti
Arda Turan Galatasaray ile anlaştı, bedavaya oynayacak!
Babacan'ın partisinin asıl gecikme sebebi buymuş
Sağlık Bakanlığı, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde 6 değişiklik yaptı
2020 yılı ilk yarısı MEB sınav görevli ücretleri
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
16.01.2020 fenerbahçe vs barcelona maçı 7
Form atıştırmalık 5
miha zajc 1
moğollar 2
senden iyi olmasın 1
sanal alem 3
karga 4
Çivi çiviyi söker 2
önder özen'in fenerbahçe'ye sportif direktör olması 3
psikolojik baskı kurmak 2
SON İLANLAR
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam