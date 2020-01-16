Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli
Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında yarın planlanan 2 feribot seferi yapılamayacak.
|16 Ocak 2020 21:26
|Yazdır
Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında yarın planlanan 2 feribot seferi yapılamayacak.
Marmara'nın bir bölümü ile Ege'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle Kabatepe ile Gökçeada arasındaki arabalı vapur seferlerinde aksamalar yaşanıyor.
Yarın Gökçeada ile Kabatepe arasında 07.00 ile Kabatepe ile Gökçeada arasında 09.00 saatlerindeki seferler iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ, diğer trafik hatlarındaki ulaşımın normal seyrettiğini bildirdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|'Türkiye'nin geçiş güzergahı' yarıyıl tatiline hazır
16 Ocak 2020 20:41
|Mansur Yavaş: Metro hatlarını halka soracağız
16 Ocak 2020 16:55
|Mahallenin kaldırım ve yollarını anne ve babasının hayrı için temizliyor
16 Ocak 2020 14:40
|İtfaiye, '9,5 dakikada ulaşıyoruz' dedi, uygulamada 20 dakika çıktı
16 Ocak 2020 14:14
|Buca Metrosunun ihale ilanı dünyaya duyuruldu
16 Ocak 2020 14:10
|Konya, kendi kripto parasını çıkarmak için çalışıyor
16 Ocak 2020 12:59
|Stadyum yapılacaktı, 2 bin yıllık tarih çıktı
15 Ocak 2020 21:51
|Adana'da hava kirliliği yaşamı olumsuz etkiledi
15 Ocak 2020 20:04
|Valilik uyardı... Fabrikası kurulmadan dolandırıcılar iş başında
15 Ocak 2020 15:25
|Tunceli Belediyesi'nde işçi maaşlarına haciz
15 Ocak 2020 14:10