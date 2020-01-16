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Ünlü sanatçı isyan etti! SGK'sını bile ben yatırdım

2 ay önce Tuğrul Odabaş ile tek celsede boşanan Işın Karaca, bugün konuk olduğu canlı yayında evliliğinin bitmesiyle ilgili herkesi şaşkına çeviren açıklamalarda bulundu. Karaca, Odabaş için "SGK'sı dahil tüm faturalarını ödüyordum, 12 atı da ona hibe ettim" dedi.
 16 Ocak 2020 21:31
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Ünlü sanatçı isyan etti! SGK'sını bile ben yatırdım

Ünlü şarkıcı Işın Karaca, geçtiğimiz Kasım ayında 3 yıldır evli olduğu Tuğrul Odabaş ile tek celsede boşandı. Odabaş ile 12 maddelik bir boşanma protokolü imzalayan Karaca, eski eşinin tüm masraflarını karşıladığını ve atlara bakmak dışında hiç çalışmadığını söyledi.

"12 ATI TUĞRUL'A HİBE ETTİM"

Bugün Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Canlı yayında biten evliliği hakkında her şeyi anlatan Karaca, şunları söyledi:

"Tuğrul'un SGK'sı dahil, tüm faturalarını ödüyorum. Sahip olduğum 12 atı Tuğrul'a hibe ettim. Atların bakımı bende... Atların aylık masrafı 20-25 bin TL civarında... Yavru atlara ilk 6 ay para vermiyorsun zaten... 12 maddelik bir boşanma protokolü yaptık. Benim huyum bu, gitmem gereken bir yerden hemen giderim."

"EVİN TÜM İHTİYAÇLARINI BEN KARŞILIYORDUM"

"Boşanma protokolü geldi, pazar akşamı. Tuğrul'a 'Pazartesi imzala' dedim, 'Noterde buluşalım benim de isteklerim var' dedi. Noterde buluştuk, imzaladım ve çıktım. Zaten orada her şey bitti. Son kalanlar da... 'Bana güvenmiyor musun' dedim. 'hayır' dedi. İplerim koptu. Atlar dışında bir işi yok. Evin bütün ihtiyaçlarını da ben karşılıyordum. Onun tek görevi Mia ile ilgilenmekti. Bir süre sonra kabuk bağlıyorsun. Kabuk bağlamak ne kadar tehlikeli biliyor musun? 'Seni seviyorum' demekle, sevmek mi olur?"

"ANNEMİN KOYNUNDA AĞLADIM"

"Tuğrul lafları çok güzel çevirirdi. Bitti gitti. Düşünmüyorum bile... Ben o gece karar verdiğimde annemin koynunda ağladım. Rahatlama ağlamasıydı, pişmanlık değil. Akın bana her işten sonra kalem kalem fatura getirir. Bakmam bile... Tuğrul da birkaç kez bir şey getirdi. 'Atlar iyi mi, yaşıyorlar mı? Tamam, çok güzel şahane' dedim... Ben o kitabı kapatırken 'yaşadım ve bitti' diyerek kapatıyorum..."
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