1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Vali Yerlikaya, çekiciden düşen kadını ziyaret etti

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kadıköy'de çekicinin kaldırdığı araçtan düşerek yaralanan yaşlı kadını hastanede ziyaret etti.
 16 Ocak 2020 21:47
Yazdır
Vali Yerlikaya, çekiciden düşen kadını ziyaret etti

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kadıköy'de çekicinin kaldırdığı araçtan düşerek yaralanan yaşlı kadını hastanede ziyaret etti.

Acıbadem'de çekicinin kaldırdığı araçta bulunan 85 yaşındaki Leyla Çetinkol düşerek yaralanmıştı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Çetinkol'u tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Yaşlı kadından özür dileyen Yerlikaya, görüntüleri gördüğünde çok üzüldüğünü kaydetti.


Yaşlı kadın, çekicinin kaldırdığı araçtan böyle düştü

Sorumlular hakkında soruşturmanın sürdüğü belirten Yerlikaya olayın takibini yapacağını vurguladı. Leyla Çetinkol da olayın nasıl olduğunu anlayamadığını söylerken ziyaretinden dolayı Vali Yerlikaya'ya teşekkürlerini iletti.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sınır dışı edildi
16 Ocak 2020 22:37		 Bakan Selçuk'dan öğrencilere yarıyıl tatili mesajı
16 Ocak 2020 22:32
Ahmet Davutoğlu'nun partisi seçime giremiyor
16 Ocak 2020 22:13		 Cübbeli Ahmet Hoca: CHP ile pazarlık yapıp oy veren cemaatler var
16 Ocak 2020 22:08
İBB, 'ücretsiz ulaşım' için Sayıştaydan görüş alacak
16 Ocak 2020 22:03		 'İstanbul'umuza 295 bin metrekare yeşil alan kazandırdık'
16 Ocak 2020 21:58
Şırnak'taki kayıp Süryani çiftle ilgili Valilikten açıklama
16 Ocak 2020 21:41		 Mısır'da gözaltına alınan AA muhabiri serbest bırakıldı
16 Ocak 2020 21:21
Çavuşoğlu paylaştı! Öğrencilik yıllarımdan NY Metrosu
16 Ocak 2020 21:11		 RTÜK Başkanı Şahin: Beyaz Masa vatandaşın sesi
16 Ocak 2020 20:46
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:52 - Şehit ateşi Şanlıurfa'ya düştü22:50 - MSB acı haberi duyurdu: 3 askerimiz şehit oldu22:46 - Talip Geylan: Şubat ayında 40 bin atama daha yapılmalıdır22:41 - Emekli öğretmen uykusunda yaşamını yitirdi22:37 - İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sınır dışı edildi22:32 - Bakan Selçuk'dan öğrencilere yarıyıl tatili mesajı22:27 - Şevket Binbaşı'nın şehadet haberi ailesine verildi22:23 - Çatıdan düşen emekli polis hayatın kaybetti22:18 - Horoz, kendisine taş atan postacıdan böyle intikam aldı22:13 - Ahmet Davutoğlu'nun partisi seçime giremiyor
22:08 - Cübbeli Ahmet Hoca: CHP ile pazarlık yapıp oy veren cemaatler var22:03 - İBB, 'ücretsiz ulaşım' için Sayıştaydan görüş alacak21:58 - 'İstanbul'umuza 295 bin metrekare yeşil alan kazandırdık'21:53 - Şehit Teğmen Sinan Bilir'in acı haberi baba ocağına ulaştı21:47 - Vali Yerlikaya, çekiciden düşen kadını ziyaret etti21:41 - Şırnak'taki kayıp Süryani çiftle ilgili Valilikten açıklama21:36 - İçişleri Bakanlığı'ndan 'engelsiz 112 projesi'21:31 - Ünlü sanatçı isyan etti! SGK'sını bile ben yatırdım
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
CHP'li belediyelerin, Cemevlerine ibadethane statüsü veren uygulamalarını;
ÇOK OKUNANLAR
Yeni dönem için bedelli askerlik ücreti belli oldu
Atış eğitimi kazasında 2 askerimiz şehit oldu
FETÖ'cü H. Şükür'ün UBER şoförlüğü tiyatro çıktı
3.600'e formül aranıyor
Nihat Özdemir'in oğlu İyidil'i sakladığı iddiasıyla gözaltına alındı
Merkez Bankası faiz indirimine devam etti
Arda Turan Galatasaray ile anlaştı, bedavaya oynayacak!
Babacan'ın partisinin asıl gecikme sebebi buymuş
Sağlık Bakanlığı, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde 6 değişiklik yaptı
2020 yılı ilk yarısı MEB sınav görevli ücretleri
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tecavüzcünün diri diri yakılması 1
sanal alem 3
sokakta yaşamak zorunda kalan hasan 3
Form atıştırmalık 5
kpss'den sonra bir de mülakat yapmak 1
jun ji hyun 2
ogenyi onazi 1
meteliğe kurşun atmak 5
sude 1
önder özen'in fenerbahçe'ye sportif direktör olması 3
SON İLANLAR
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam