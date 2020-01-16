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Ahmet Davutoğlu'nun partisi seçime giremiyor

Yüksek Seçim Kurulu, 2020 yılı Ocak ayı itibarıyla seçime girme yeterliliğine sahip 15 partinin listesini yayımladı. Listenin içerisinde Ahmet Davutoğlu'nun yeni kurduğu Gelecek Partisi gerekli şartları henüz taşımadığı için yer almadı.
 16 Ocak 2020 22:13
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Ahmet Davutoğlu'nun partisi seçime giremiyor

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) bir açıklama yaparak olası bir seçim durumunda seçime katılacak olan partilerin bir listesini açıkladı. Geçekleştirilen karar doğrultusunda hazırlanan listede seçime girebilecek partilerin isimlerine yer verilirken Ahmet Davutoğlu'nun başkanlığını yaptığı Gelecek Partisi listede yer almadı.

DAVUTOĞLU'NUN PARTİSİ YETERLİ KADAR İL VE İLÇE TEŞKİLATINA SAHİP DEĞİL

Geçtiğimiz aylarda kurulan Yeniden Refah Partisi, yeterli sayıda il ve ilçe teşkilatlarına sahip olduğu için seçime girmeye hak kazanmış olarak görülürken Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi ise gerekli şartları henüz taşımadığı öğrenildi.

İl ve İlçe seçim kurullarında birer adet temsilci bulunduran siyasi partiler 298 sayılı kanunun 17 inci maddesinde belirtilmişti. 14. maddenin 4. fıkrası gereğince YSK tarafından tespit ve ilan edilen siyasi partiler, söz konusu maddede öngörülen il ve ilçe seçim kurullarında birer temsilci bulundurma haklarına sahip olabiliyorlar.

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Memurlar.Net
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