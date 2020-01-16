Çatıdan düşen emekli polis hayatın kaybetti
|16 Ocak 2020 22:23
|Yazdır
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 6 katlı binanın çatısından düşen emekli polis memuru kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, ilçeye bağlı Gülüç Beldesi Çengel Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 47 yaşındaki emekli polis memuru Halil Özdemir, ikamet ettiği 6 katlı binanın çatısından düştü. Beton zemine düşen Halil Özdemir için komşuları sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Evli ve 3 çocuk babası olan emekli polis memuru burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acı haberi alınca fenalaşan yakınlarına ise hastanedeki sağlık ekipleri müdahale etti.
Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Drift cezası yemişti, kazada hayatını kaybetti
16 Ocak 2020 19:47
|Sahte avukata 2 bin 500 TL kaptırdı
16 Ocak 2020 19:31
|Öldürdüğü kadını kanepenin altına sakladı
16 Ocak 2020 18:54
|İzmir'de hastane tuvaletinde ölü bebek bulundu
16 Ocak 2020 18:39
|Ankara'da işkenceci gasp çetesine operasyon: 20 gözaltı
16 Ocak 2020 18:34
|Annesinin elinden fırlayan çocuk tırın altında kaldı
16 Ocak 2020 17:55
|'Uyuşturucu ticareti'nden yargılanan infaz koruma memurunun tutukluluğuna devam
16 Ocak 2020 17:48
|Polis memuru, tabancası ile yaşamına son verdi
16 Ocak 2020 17:20
|Bakımından sorumlu olduğu baz istasyonunu soydu
16 Ocak 2020 15:46
|Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları 12. gününde de sürüyor
16 Ocak 2020 15:12