İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Danimarka uyruklu bir DEAŞ'lı terörist ülkesine sınır dışı edildi." dedi.
|16 Ocak 2020 22:37
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bakan Selçuk'dan öğrencilere yarıyıl tatili mesajı
16 Ocak 2020 22:32
|Ahmet Davutoğlu'nun partisi seçime giremiyor
16 Ocak 2020 22:13
|Cübbeli Ahmet Hoca: CHP ile pazarlık yapıp oy veren cemaatler var
16 Ocak 2020 22:08
|İBB, 'ücretsiz ulaşım' için Sayıştaydan görüş alacak
16 Ocak 2020 22:03
|'İstanbul'umuza 295 bin metrekare yeşil alan kazandırdık'
16 Ocak 2020 21:58
|Vali Yerlikaya, çekiciden düşen kadını ziyaret etti
16 Ocak 2020 21:47
|Şırnak'taki kayıp Süryani çiftle ilgili Valilikten açıklama
16 Ocak 2020 21:41
|Mısır'da gözaltına alınan AA muhabiri serbest bırakıldı
16 Ocak 2020 21:21
|Çavuşoğlu paylaştı! Öğrencilik yıllarımdan NY Metrosu
16 Ocak 2020 21:11
|RTÜK Başkanı Şahin: Beyaz Masa vatandaşın sesi
16 Ocak 2020 20:46