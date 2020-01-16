Emekli öğretmen uykusunda yaşamını yitirdi
|16 Ocak 2020 22:41
|Yazdır
Eskişehir'de bir ikamette elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında 1 kişi, karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetti.
Olay Çamlıca Mahallesi Kaderler Sokak'ta yaşandı. Alınan bilgilere evinde tek başına yaşayan 84 yaşındaki emekli öğretmen Mehmet Yurdakul, iddialara göre evinde uyuduğu sırada açtığı elektrikli ısıtıcının yatağın üstüne devrilmesi sonucu yangın çıktı. Meydana gelen yangında ortaya çıkan karbonmonoksit gazından etkilenen Yurdakul, uykusunda yaşamını yitirdi.
Olayın ardından kendisinden haber alamayan komşuları Yurdakul'un evine kontrol amaçlı gitti. Çevreye yayılan dumanı fark eden komşuları durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, kapının açmasıyla 84 yaşındaki Yurdakul'un hayatını kaybettiğini belirledi. Emekli öğretmen Mehmet Yurdakul'un cansız bedeni otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.
Öte yandan polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Milli Eğitim Müdürü, öğrencilerle saklambaç oynadı
16 Ocak 2020 23:46
|İlk tebrik kartını EGM'ye gönderdi, okuluna hediye yağdı
16 Ocak 2020 22:58
|Meryem öğretmen öğrencilerine 'annelik' yapıyor
16 Ocak 2020 20:23
|50 yaşında öğretmen oldu, öğrencileri için kredi çekti
16 Ocak 2020 18:59
|Kanser tedavisi gören öğretmenden lösemili çocuklar için kampanya
16 Ocak 2020 13:37
|2020 yılı ilk yarısı MEB sınav görevli ücretleri
16 Ocak 2020 00:01
|İki kadın öğretmen okulu baştan aşağı yeniledi
15 Ocak 2020 20:51
|Öğretmenler, okutulmayan kızların umudu oldu
15 Ocak 2020 19:55
|PISA'da öğretmen farkı
15 Ocak 2020 09:44
|Zeynep öğretmen öğrencilerine ışık oluyor
14 Ocak 2020 21:01