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İlk tebrik kartını EGM'ye gönderdi, okuluna hediye yağdı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan Kocatepe İlkokulu 1. sınıf öğrencilerinin yazıp gönderdiği yılbaşı kartlarını okuyan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, minik öğrencileri gönderdiği koliler dolusu hediyelerle sevindirdi.
 16 Ocak 2020 22:58
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İlk tebrik kartını EGM'ye gönderdi, okuluna hediye yağdı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan Kocatepe İlkokulu 1. sınıf öğrencilerinin yazıp gönderdiği yılbaşı kartlarını okuyan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, minik öğrencileri gönderdiği koliler dolusu hediyelerle sevindirdi.

Çarşamba ilçesinde bulunan Kocatepe İlkokulunda öğrenim gören 1. sınıf öğrencileri, sınıf öğretmenleri Navruz Demir'in gayretleriyle okuma-yazmayı öğrenmesinin ardından hazırladıkları yılbaşı tebrik kartlarını farklı adreslere gönderdiler. 1. sınıf öğrencilerinden Aylin Mira Güler, kendi elleriyle yazdığı tebrik mesajını Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'a posta yoluyla gönderdi. Kendisine gönderilen tebrik kartını okuyan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, minik Aylin'e ve okulda öğrenim gören tüm 1. sınıf öğrencilerine çeşitli hediyeler göndererek teşekkürlerini iletti.

"Çocukların unutamayacakları bir anıları oldu"

Minik öğrencilerin aldıkları hediye karşısında büyük mutluluk yaşadığını ifade eden Kocatepe İlkokulu Sınıf Öğretmeni Navruz Demir, Emniyet Genel Müdürü Aktaş'a teşekkürlerini sundu. Öğretmen Demir, "Miniklerim okuma-yazmayı öğrenmeye başladığı ilk günlerde anlamlı bir etkinlik yapmak istedik. Madem ki okuma yazmayı öğrendiler, mesleğini çok iyi bir şekilde icra eden tüm kurumlara, başta polislerimiz, askerlerimiz, doktorlarımıza yılbaşı kartları yazdılar. Her öğrencimiz üçer tane yılbaşı kartı gönderdiler. Bu adresler rastgele seçildi. Çok güzel geri dönüşler aldık. Bugün Emniyet Genel Müdürümüz Mehmet Aktaş bize çok güzel hediyeler gönderdi. Tüm birinci sınıflara anlamlı hediyeler yolladı. Çok mutlu olduk. Böylesi bir güzel geri dönüş için kendisine çok teşekkür ediyorum. Çocukların bu sayede unutamayacakları bir anıları oldu" dedi.

"Emniyet Genel Müdürümüze teşekkürü bir borç biliyorum"

Kocatepe İlkokulu Okul Müdürü İsmail Yiğit ise, "Öncelikle bu etkinliği düşünerek düzenleyen öğretmenimize teşekkür ediyorum. Emniyet Genel Müdürlüğümüz nezdinde ülkemizin doğusundan batısına, sınır ötesinde görev yapan emniyet güçlerimize üstün başarılar diliyorum. Çocuklarımız göndermiş olduğu mesajlara kayıtsız kalmayarak çocuklara ve bizleri mutlu eden Emniyet Genel Müdürümüze teşekkürü bir borç biliyorum" şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, sınıf öğretmeni Navruz Demir ve 1. sınıf öğrencisi Aylin Mira Güler'e hediyelerle birlikte teşekkür mesajı yolladı.
İhlas Haber Ajansı
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