Yaban keçisi vuran kişiye 25 bin 327 lira ceza kesildi
Mersin'de kaçak olarak yaban keçisi avladığı tespit edilen 1 kişiye 25 bin 327 lira ceza verildi.
|16 Ocak 2020 23:08
|Yazdır
Mersin'de kaçak olarak yaban keçisi avladığı tespit edilen 1 kişiye 25 bin 327 lira ceza verildi.
Alınan bilgiye göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Mersin Şubesi av koruma ekibi timleri, Fındıkpınarı Devlet Avlığı Yalçınkaya mevkisinde yaban keçisi avlayan bir kişiyi av tüfeğiyle suçüstü yakaladı.
Kaçak avcıya Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten 25 bin 327 lira ceza para cezası kesildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İçişleri Bakanlığı'ndan 'engelsiz 112 projesi'
16 Ocak 2020 21:36
|İBB Meclisi, bazı taşınmazları belediyelere tahsis etti
16 Ocak 2020 21:06
|Gelir İdaresi Başkanlığından sahte internet sitesi uyarısı
16 Ocak 2020 20:51
|YÖK, akademik teşvik sürecini yönetemiyor
16 Ocak 2020 19:20
|Yargı mensupları fikri mülkiyet alanında uzmanlaşacak
16 Ocak 2020 17:04
|İyidil'e beraat veren heyet; Çorum, Eskişehir ve Konya'ya tayin edildi
16 Ocak 2020 16:36
|Bakan Koca'dan kurum içi nakil açıklaması
16 Ocak 2020 15:34
|Tunceli'de toplantı, gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
16 Ocak 2020 15:25
|Danıştay görevde yükselme sonuçları açıklandı
16 Ocak 2020 14:49
|İyidil'e beraat veren heyet, başka görevlere tayin edildi
16 Ocak 2020 13:49