FETÖ'den aranan eski araştırma görevlisi yakalandı
Burdur'un Bucak ilçesinde FETÖ/PDY üyeliği suçundan hakkında 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
|16 Ocak 2020 23:13
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Burdur'un Bucak ilçesinde FETÖ/PDY üyeliği suçundan hakkında 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, örgütün mahrem yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik hakkında terör örgütü üyeliğinden hapis cezası bulunan firari Y.Y'yi yakalamak için çalışma başlattı.
İlçede gerçekleştirilen operasyonda sahte kimlikle yakalanan Y.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Y.Y'nin Abant İzzet Baysal Üniversitesinden ihraç edilen eski araştırma görevlisi olduğu belirtildi.
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