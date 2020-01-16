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Uzmanlardan velilere karne uyarısı

2019-2020 eğitim ve öğretim yılı birinci dönemi nedeniyle 17 Ocak günü karnelerini alacak öğrenciler tatil heyecanı yaşarken, Psikoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ilgın Başaran velilere karne uyarısı yaptı. Başaran, "Karne, yalnızca sayısal değerlerden oluşmaz. Karnenin görüş kısmı da dikkate alınmalı. Kötü veya yetersiz notlara sahip bir öğrencinin gerekçeleri iyi dinlenmeli ve iyi anlaşılmalı" dedi.
 16 Ocak 2020 23:23
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Uzmanlardan velilere karne uyarısı

2019-2020 eğitim ve öğretim yılı birinci dönemi nedeniyle 17 Ocak günü karnelerini alacak öğrenciler tatil heyecanı yaşarken, Psikoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ilgın Başaran velilere karne uyarısı yaptı. Başaran, "Karne, yalnızca sayısal değerlerden oluşmaz. Karnenin görüş kısmı da dikkate alınmalı. Kötü veya yetersiz notlara sahip bir öğrencinin gerekçeleri iyi dinlenmeli ve iyi anlaşılmalı" dedi.

2019-2020 eğitim ve öğretim yılı birinci dönemi sona eriyor. 17 Ocak günü karnelerini alacak yaklaşık 18 milyon öğrenci hem karnelerini almanın hem de yarıyıl tatiline girmenin heyecanını yaşayacak.

Elektronik veli bilgilendirme sistemi sayesinde eve gelecek karnenin sürpriz olmayacağına dikkat çeken Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ilgın Başaran, "Karne, yalnızca sayısal değerlerden oluşmaz. Karnenin görüş kısmı da dikkate alınmalı. Kötü veya yetersiz notlara sahip bir öğrencinin gerekçeleri iyi dinlenmeli ve iyi anlaşılmalı" dedi.

2 hafta sürecek olan yarıyıl tatili öncesi velilere önerilerde bulunan Dr. Öğretim Üyesi Ilgın Başaran, yarıyıl tatiline bir dönemin bitişi ve diğer döneme hazırlık olarak bakılması gerektiğini söyledi. Ilgın, "Karneyi ise yalnızca sayısal değerler olarak görmemek lazım. Bu nedenle karnede notlar ne kadar kötü olursa olsun öncelikle öğrenciden bunun nedenlerini anlatmasını beklemek daha doğru olacaktır; çünkü mutlaka bir gerekçesi olacaktır. Bırakın öncelikle durumu kendisi yorumlasın. Öte yandan veliler de öğretmen tarafından doldurulan görüşler kısmına dikkat etmeli; ancak bunlar da standart ve hemen hemen aynı olan görüşlerden oluşmamalı. Görüşler, başarı veya başarısızlıktan öte öğrencinin kişisel gelişimi hakkında bilgi vermeli. Kısacası görüşler notlar dizisinden daha yoğun ve açıklayıcı olmalı" dedi.

"Elektronik ortamsız bir gün geçirin"

Her çocuğun başarısını kendi içinde değerlendirmek gerektiğinin altını çizen Başaran, öğrenci başarılarının birbirleriyle kıyaslanmasının yanlış olduğunu söyledi. Yarıyıl tatilinde yapılabilecek aktivitelere de değinen Ilgın Başaran, şöyle devam etti:

"Çocuğun zamanını iyi değerlendirebilmesi için aileler yarıyıl tatilini nasıl geçireceklerini önceden planlamalı. Ailecek yürüyüş yapmak, sinemaya, tiyatroya gitmek, aile ziyaretleri gibi aktivitelerle de mutlu bir tatil geçirebilmek mümkün. Belediyelerin ücretsiz olarak açtığı kurslar da önceden takip edilip, çocuğa uygun olanı seçilebilir. Bütün elektronik cihazlardan uzak durup elektronik ortamsız bir gün geçirilebilir. Kitap okumak isteyen çocuklar için de evde gürültüsüz ve sakin bir ortam oluşturulabilir."
İhlas Haber Ajansı
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