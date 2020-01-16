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15 bin TL'lik indirim işe yaradı!

Otomotiv sektöründe yüzler yeniden gülmeye başladı. Teşviklerin ardından özellikle sonbaharda gelen büyük faiz indirimi ile birlikte 2019'u yüzde 20 seviyelerindeki kayıpla atlatan sektör, 2020'de yeniden 600 bin rakamına ulaşacak. Satışlara büyük katkı sağlayan hurda indirimi sayesinde 1,5 yıl içerisinde 380 bin riskli aracın trafikten çekildiğini kaydeden sektör temsilcileri alım için uygun zamanın olduğunu belirtip bayilerde araç bulunurluğunda sorun olmadığının altını çizerken, finans sektörüne ise kredi taleplerine yönelik başvurularda daha bonkör davranmaları yönünde çağrıda bulunuyor.
 16 Ocak 2020 23:40
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15 bin TL'lik indirim işe yaradı!

Geçtiğimiz yazı ciddi anlamda zor geçiren otomotiv sektörü teşviklerin ardından faizlerde yaşanan büyük indirimle birlikte toparlanmaya başladı.

Faizlerdeki emsali görülmemiş indirim sonrası yüzde 40'ı aşacak bir düşüşün potasından dönülerek 2019'u bir önceki yıla göre yüzde 23'lük kayıp yaşayarak 480 bin adetlik satış rakamıyla kapatan sektör 2020 için yeniden 600 bin rakamını gözüne kestirdi.

Otomobil almak için uygun zaman olduğunu dile getiren sektör temsilcileri en fazla 120 bin TL'ye kadar olan aralıktaki araçların tercih edildiğini vurgularken stok girişlerinin başladığını bayilerde araç bulunurluğunda da sorun olmadığını kaydediyor.

0,49'LUK FAİZ CAN SUYU OLDU

8 ay boyunca uygulanan ÖTV ve KDV teşviklerinin 2019 Haziran ayında sona ermesiyle Temmuz-Ağustos aylarını zor geçirdiklerini, eylül ayında ise faizlerin düşüş trendine girmesi ile satışların hafifte olsa yukarı yönlü ivmelenme yaşandığını belirten Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, ekim ayında Türkiye otomotiv perakendeciliği için çok değerli olan ve emsalleri pekte görülmeyen bir şekilde; kamu bankalarının aldığı bir kararla 0,49 faiz oranın devreye alınmasının otomotiv sektörüne adeta can suyu olduğunu söyledi.

ZAMANINDA MÜDAHALE EDİLMESEYDİ YÜZDE 40'TAN FAZLA DÜŞÜŞ OLACAKTI

2019 yılı başında yüzde 24'ün üzerinde olan taşıt kredi faizlerinin Merkez Bankası'nın Temmuz, Eylül ve Kasım aylarındaki faiz indirimleri ile birlikte oranın yüzde 12'ye gerilediğini dile getiren Şahsuvaroğlu, yılın son çeyreğinde gelen kamu bankalarının faiz indirimi kampanyasıyla 2019 yılını toplam satış olarak 479 bin 60 adetle kapatmış olduklarını eğer yerinde ve zamanında müdahaleler yapılmasaydı 2018'e kıyasla düşüşün yüzde 40'ın üzerinde olabileceğine dikkat çekti.

1,5 YILDA 380 BİN ARAÇ TRAFİKTEN ÇEKİLDİ

Otomotiv sektörünün Türkiye'nin toplam büyüklüğünün yüzde 5'ine denk geldiğini dolayısıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın almış olduğu; ÖTV ve KDV teşviklerinin uygulanması ve sürelerinin uzatılarak sektörün desteklenmesi gibi kritik kararların çok önemli olduğuna vurgu yapan Şahsuvaroğlu, hurda teşvikinin hem pazarın daralma sürecini yavaşlattığını hem de bir buçuk yıl içinde trafikte güvenli olmayan 380 bin adet aracın yollardan çekilmesi gibi son derece hayırlı bir işe sebep olduğunu söyledi.

  • Hurda Yasası düzenlemesine göre; Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi, vergi matrahı 70.000 TL ve daha altında olan araçlar için 15.000 TL, 70.000 TL ile 120.000 TL arasında olan araçlar için 12.000 TL olarak uygulanıyordu.

KREDİ BAŞVURULARI ONAYLANMALI

2020 yılı ile ilgili beklentilerinin ise kamu Bankaları tarafından uygulanan yüzde 0.49'luk faiz kampanyasının devam etmesi ile birlikte 600 bin adetlik satış rakamlarının yeniden görülebileceğini ifade eden Şahsuvaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü,

''Kamu bankalarının bu kampanyasına dahil olan ve benzerlerini uygulayan tüm finans sektörünün kredi verme iştahlarını yükseltmelerini beklemekteyiz. Sadece yüzde 0,49 vermek değil aynı zamanda kredi talep eden tüketicilerin taleplerini en iyi şekilde değerlendirip bu talepleri onaylamalarını bekliyoruz.''

EN FAZLA SATIŞ 120 BİN TL'YE KADAR OLAN ARAÇLARDA

2019 yılında yoğunlukla 120 bin TL'ye kadar fiyatı olan araçların satışının gerçekleştiğine de değinen Şahsuvaroğlu, en çok satılan ürün olarak Fiat Egea'yı gördüklerini bu aracın fiyatının da 70-100 bin TL aralığında olduğunu söyledi. Şahsuvaroğlu, buna ilave olarak hafif ticari araç satışlarında da ağırlık kombi ve kombivan modellerde yoğunlaştığını bu araçların da fiyat aralığının 80 ile 120 bin TL aralığında olduğunu söyledi.

ALIM İÇİN UYGUN ZAMAN

Faizlerin geri çekildiği, kamu bankalarının yaptığı kampanyanın 3 ay daha uzatılması dahilinde otomobil alımında büyük oranda kredi kullanıldığını da göz önüne alırsak araç almak için uygun bir zaman olduğuna vurgu yapan Şahsuvaroğlu, kampanyaların her zaman mevcut olduğunu, markaların ürünlerini tüketicilere sunarken genellikle ya fiyatsal kampanya ya da kredi kampanyaları ile sunmaya gayret ettiğini zaman zaman takas destekli kampanyalar uygulandığını ve bu çok önemli desteklerin tüketiciler için cazip alım imkanları oluşmasına yardımcı olduğunu söyledi.

SIFIR ARAÇTA SORUN YOK

Birçok markada ürünlerin ocak ortasından itibaren yetkili satıcıların stoklarına girmeye başladığına da değinen Şahsuvaroğlu, ''Dolayısıyla ürün bulunurluğunda sorun yok, özellikle Şubat ortasında itibaren de alternatifli ürün arayan tüketicilerimizde istedikleri araçları bulabileceklerdir.'' diye konuştu.

Kenan Biter

Yeni Şafak
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