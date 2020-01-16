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Polise ateş etmek isteyen şüpheli etkisiz hale getirildi

Osmaniye'de 2 ayrı dosyadan aranan zanlı, evine operasyon yapan polis ekiplerine ateş etmek isterken silahı tutukluk yaptı, zanlı ayağından vurularak etkisiz hale getirildi
 16 Ocak 2020 23:51
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Polise ateş etmek isteyen şüpheli etkisiz hale getirildi

Osmaniye'de 2 ayrı dosyadan aranan zanlı, evine operasyon yapan polis ekiplerine ateş etmek isterken silahı tutukluk yaptı, zanlı ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre polis ekipleri, uyuşturucu temin ederek sattığı iddiasıyla hakkında 2 ayrı dosyadan yakalama kararı bulunan N.K'nin Cumhuriyet Mahallesi 1516. sokaktaki evde bulunduğu ihbarını aldı.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonla eve giren ekipleri gören N.K, yanındaki tabancayla polislere ateş etmek istedi.

Silahın tutukluk yapması üzerine N.K. ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan N.K, Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Evde yapılan aramada, 1 tabanca ile tabancaya ait 7 fişek, 20 gram metamfetamin ve 15 gram eroin ele geçirildi.
Anadolu Ajansı
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