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Avukatlara Hususi Damgalı Pasaport Düzenlenmesine Dair Yönetmelik

Avukatlara Hususi Damgalı Pasaport Düzenlenmesine Dair Yönetmelik.
 17 Ocak 2020 02:04
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Avukatlara Hususi Damgalı Pasaport Düzenlenmesine Dair Yönetmelik

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

AVUKATLARA HUSUSİ DAMGALI PASAPORT DÜZENLENMESİNE

DAİR YÖNETMELİK

Amaç ve kapsam

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı avukatlara hususi damgalı pasaport verilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

b) Başvuru sahibi: Hususi damgalı pasaport talebinde bulunan avukatı,

c) Genel Müdürlük: İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünü,

ç) Kanun: 5682 sayılı Pasaport Kanununu,

d) Pasaport: Pasaport Kanununda geçen hususi damgalı pasaportu,

e) Talep formu: Şekli ve içeriği Genel Müdürlükçe belirlenen ve avukatların kayıtlı oldukları Baro tarafından düzenlenen formu veya Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenen elektronik formu,

ifade eder.

Pasaport düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar

MADDE 4 - (1) Başvuru sahibi hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar ile 12/04/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan dolayı soruşturma veya kovuşturma bulunup bulunmadığı bilgisi talep üzerine Adalet Bakanlığı tarafından elektronik ortamda Genel Müdürlüğe gönderilir.

(2) Barolar, düzenleyecekleri talep formlarını onaylayacak kişilere ait imza sirküleri ve mühür örneklerini bulundukları yer İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerine, Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenecek talep formlarını onaylayacak kişilerin bilgileri ise Genel Müdürlüğe bildirilir.

(3) Başvuru sahibinin baro levhasına yazılı ve avukatlık mesleğindeki kıdeminin on beş yıl ve üzeri olduğu baro başkanlığı veya Türkiye Barolar Birliği tarafından tespit edilerek talep formu düzenlenir. Avukatlık kıdeminin hesabında baro levhasında yazılı olarak geçirilen süre esas alınır. Kıdem hesabında kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli ve sürekli olarak avukatlık görevinde geçirilen süre de dikkate alınır.

(4) Başvuru sahibi pasaport talep formu ve diğer belgeler ile birlikte ilgili pasaport birimine başvurur.

(5) Barolarda veya Türkiye Barolar Birliğinde yetkilendirilen kişi veya kişiler tarafından imzalanmamış talep formları işleme alınmaz.

(6) Teknolojik gelişmelere bağlı olarak; belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesi, iletilmesi veya doğrulanmasına ilişkin hususları belirlemeye Bakanlık yetkilidir.

Sorumluluk

MADDE 5 - (1) Talep formunda eksik, yanlış veya yanıltıcı beyana yer verilmesi halinde doğabilecek sorumluluk başvuru sahibi ile talep formunu imzalayan kişilere aittir.

(2) Hususi damgalı pasaport düzenlenmesine yönelik Kanunda belirtilen şartlardan herhangi birinin kaybedilmesi halinde pasaport hamili pasaportunu iade etmekle yükümlüdür.

(3) Hususi damgalı pasaport düzenlenmesine yönelik Kanunda belirtilen şartlardan herhangi birinin kaybedildiğinin baro başkanlığı veya Türkiye Barolar Birliği tarafından tespit edilmesi halinde, bu durum derhal pasaport birimine bildirilir.

Tereddütlerin giderilmesi

MADDE 6 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesinde Bakanlık yetkilidir.

Diğer hususlar

MADDE 7 - (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda 5682 sayılı Kanun, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve ilgili mevzuattaki diğer hükümler uygulanır.

Yürürlük

MADDE 8 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
Memurlar.Net
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