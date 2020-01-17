Av Turizmi Kapsamında Avlanmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
|17 Ocak 2020 02:07
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YÖNETMELİK
Tarım ve Orman Bakanlığından:
AV TURİZMİ KAPSAMINDA AVLANMALARA İLİŞKİN USUL VE
ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 14/4/2016 tarihli ve 29684 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Av Turizmi Kapsamında Avlanmalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir.
"pp) Bakanlık kotası: Envanter sonuçlarına göre ayrılan ve avına izin verilen kanatlı ve memeli türlerden oluşan, Bakanın belirleyeceği usul ve esaslar kapsamında kullandırılan kotayı,"
MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"(16) Bakanlık kotasının tespit ve tahsisi ile kullanımına dair hususlar Bakan tarafından belirlenir."
MADDE 3 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 - Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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