Aile Bakanlığında Müdür yardımcısı 'İbrahim TAŞKESTİ' görevinden alındı
Aile Bakanlığında Müdür yardımcısı 'İbrahim TAŞKESTİ' görevinden alındı.
|17 Ocak 2020 02:42
|Yazdır
17 Ocak 2020 CUMA
Resmi Gazete
Sayı : 31011
ATAMA KARARI
Cumhurbaşkanlı ğından:
Karar: 2020/35
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı İbrahim TAŞKESTİ, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.
16 Ocak 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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