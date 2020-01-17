CHP örgütüne 'ittifak' ayarı

37. Olağan Kurultaya hazırlanan CHP'de il kurultayları yapılmadan krizleri başladı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara İl Başkanlığı'na aday olacak isim üzerinde saha araştırması yapmak için Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ı görevlendirdi. Yaşar, geçtiğimiz günlerde Ankara milletvekilleri il bir balıkçıda buluşmuş, bu buluşma krize neden olmuştu.

TEK ADAY ÇIKIŞI

Yaşar, önceki gün de Parti Meclisi'nin Ankaralı üyeleri ile bir araya geldi. Toplantıda PM üyeleri aday profili hakkında değerlendirmelerde bulundu. PM üyelerinin tek aday çıkarılmasının yanlış olduğu, demokratik bir yarış içerisinde kongre yapılması gerektiğini ifade ettiği öğrenildi. Ankara il başkanı olacak isim için '24 Haziran'da başlayan CHP-HDP-İYİ Parti ittifakını yürütebilecek' bir profilde olması görüşü öne çıktı. Örgütün içinden gelen bir kişinin HDP ve İYİ Parti ile de anlaşabilmesinin önemine dikkat çekildi.

İmamoğlu, CHP-HDP ittifakını itiraf etti

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, CHP ile HDP'nin 31 Mart yerel seçimleri için ittifak yaptığını itiraf etti. İmamoğlu, "HDP'li desteği de yaşıyorum, bunu sahada da yaşıyorum' dedi. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli de 'Ekrem İmamoğlu seçilmişse bilecek ki o kentte yaşayan 3 milyon Kürt'ün oyuyla seçilmiştir' sözleriyle açık desteği belli etti.

KRİTİK HAMLE

Yaşar, dün de Ankara'daki ilçe başkanları ile buluştu. Ancak, Yaşar'ın buluşması öncesinde Genel Merkez'den kritik bir hamle geldi. Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Yaşar'ın görüşmesinden önce ilçe başkanlarını Genel Merkez'de topladı. Salıcı'nın bu hamlesi parti koridorlarında Salıcı'nın Genel Başkanın görevlendirdiği Yaşar'ın bu toplantılarından rahatsız olduğu şeklinde yorumlandı.

Nur Banu Aras