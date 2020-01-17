Belediye çektiği krediyi balmumuna yatırdı
|17 Ocak 2020 07:10
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SGK ve vergi borçları için geçtiğimiz aylarda bankalardan 10 milyon lira kredi çeken Tekirdağ Çorlu Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Sarıkurt, parayı balmumu heykeline yatırdı.
Çorlu Belediye Başkanı Sarıkurt'un, belediyenin borçlarını kapatmak yerine 2.5 milyon liraya 110 adet balmumu heykeli satın alması büyük tepki topladı. Heykellerin ilk etapta ücretsiz olarak verileceği söylenmesine rağmen 2.5 milyon liraya satın alındığı öğrenildi. Alınan 110 adet heykelin Eskişehir'de depoda atıl durumda bulunan heykeller olduğu belirtildi.
KREDİ MAAŞ İÇİN ÇEKİLDİ
AK Partili Belediye Meclis Üyesi Sıtkı Ercan, "Balmumu heykelleri için ihaleye çıkılmadı. Meclis kararı alınmadı ve herhangi bir komisyona konu hakkında bilgi verilmedi. Nasıl ve ne şekilde alım yapıldığını bilmiyoruz. Vergiler hariç her bir balmumunun fiyatı 20 bin lira olarak belirlenmiş. Üzerine vergileri koyduğumuzda rakam 2.5 milyonu aşıyor. Biz paranın büyük bir kısmını CHP'li Başkan Büyükerşen'e göndermişiz. Yapılan bu satın alma hiçbir komisyona gelmedi. 2 meclis önce SGK borçlarımızı ve maaşlarımızı ödeyemiyoruz diye 10 milyon borçlanma yetkisi verdik" dedi.
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