1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Resepsiyon ve etkinlikler için belediye 10 gemi kiralıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 15 katamaran ve 4 yolcu gemisi dururken, 10 gemi daha kiralamak için ihaleye çıkıyor CHP'li Başkan Soyer'in 10 gemiyi resepsiyonlar ve körfezdeki etkinliklerinde kullanacağı belirtildi
 17 Ocak 2020 08:10
Yazdır
Resepsiyon ve etkinlikler için belediye 10 gemi kiralıyor


Sabah Gazetesinde yer alan habere göre CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, çok konuşulacak bir israfa daha imza attı.

Soyer, iç körfezde yolcu taşımacılığı yapan İZDENİZ bünyesinde belediyeye ait 15 katamaran cinsi gemiyi tam kapasite çalıştırmak yerine 4 adet kiralık yolcu teknesi daha almıştı. Soyer'in yolcu taşımacılığı için 117 milyon euroya satın aldığı katamaran tekneler iskelede beklerken, yerine 1 yıl süreyle 15 milyon TL maliyetle 4 adet yolcu vapuru kiralaması büyük tepki çekmişti. Soyer şimdi de 10 gemi daha kiralamak için harekete geçti. CHP'li başkanın 10 gemiyi özel misafirlerine vereceği resepsiyonlarda ve körfezde yapılacak etkinliklerde kullanacağı öğrenildi. Büyükşehir Belediyesi Protokol Şube Müdürlüğü tarafından çıkılan ihale için teklifler 15 Ocak'ta alındı.

İzmir'in kangrene dönmüş altyapı, Körfez kirliliği, koku ve trafik sorunları yerinde sayarken, müteahitlere hak edişlerini ödenemezken 10 gemi için yapılan ihaleşe çıkılması skandal olarak nitelendirildi.

İSRAFA TEPKİ

Yaşananlara tepki gösteren İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Partili Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, Soyer'i sert bir dille eleştirdi. Hızal, "Şehirdeki sorunları ve belediyenin borçlarını göz ardı ederek davet ve organizasyonlar için gemi kiralamak keyfi harcama değil de nedir? 'Vatandaşı yerinde dinleyeceğim' diyerek seyyar makam projesi geliştiren ama 10 ayda birkaç defa kullanan Soyer, gemileri 'Onların da belediye başkanıyım' dediği flamingoları yerinde dinlemek için mi alıyor? Böyle anlamsız yerlere bu kadar çok para harcayacağına körfez temizliğine bütçe ayırıp, 3 yıl içinde körfezde yüzme vaadine sahip çıksın. İzmir'in arka sokaklarına hizmet götüreceğinin taahhüdünü veren Soyer, artık bu pervasız harcamaların yerine verdiği sözleri yerine getirsin. Kiralayacağı gemilerde vereceği davetlere uygun, kendisinin de çok yakından bildiği Şato başta olmak üzere şehrimizde çok güzel yapılar var, bunları değerlendirsin" diye konuştu.

ERTAN GÜRCANER
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Gökçek'e icra takibi başlatıldı
17 Ocak 2020 09:27		 At eti çıktı ama, hala satışa devam ediyorlar
17 Ocak 2020 09:21
Kurada çıkmayanın parası iade edilecek
17 Ocak 2020 09:20		 Akademik Teşvik Yönetmeliği gecikmeli olarak değişti
17 Ocak 2020 09:14
Güvensiz üründe tazminat dönemi
17 Ocak 2020 08:36		 Avukatlara yeşil pasaport yürürlüğe girdi
17 Ocak 2020 07:53
Yaban keçisi vuran kişiye 25 bin 327 lira ceza kesildi
16 Ocak 2020 23:08		 İçişleri Bakanlığı'ndan 'engelsiz 112 projesi'
16 Ocak 2020 21:36
İBB Meclisi, bazı taşınmazları belediyelere tahsis etti
16 Ocak 2020 21:06		 Gelir İdaresi Başkanlığından sahte internet sitesi uyarısı
16 Ocak 2020 20:51
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
CHP'li belediyelerin, Cemevlerine ibadethane statüsü veren uygulamalarını;
ÇOK OKUNANLAR
2020 yılı ilk yarısı ÖSYM sınav görevli ücretleri
Yargıda 'İyidil' kaosu, mahkemeler karıştı
At eti çıktı ama, hala satışa devam ediyorlar
1 nolu CBK'da 16 maddelik değişiklik
Yerli otomobile 'motor lobisi' direniyor
Akademik Teşvik Ödeneği'nde değişiklik
Darbeci İyidil kararı duyunca kaçtı
Avukatlara yeşil pasaport yürürlüğe girdi
Kurada çıkmayanın parası iade edilecek
Zeugma'da neler oldu? Arkeolog'un sır notu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
nihat özdemir'in oğlunun ve gelininin gözaltına alınması 1
güldür güldür show 1
Zam gelecek diye firmalar stokluyor 2
beyaz 1
17.01.2020 anadolu efes vs asvel maçı 1
yalnızlıkla sevmek 4
bülent ersoy'un havalimanında olay çıkarması 2
kaburga 2
kanal istanbul güzergahında chp'liler çok ciddi arsalar kapattı 7
af yasasının çıkması 1
SON İLANLAR
Afyonkarahisar Yuntaş Akaryakıt 2 İşçi Alacak
Zonguldak Çaycuma SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Yalova Çınarcık Belediyesi 5 İşçi Alacak
İzmir Mimas Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Eyüpsultan Belediyesi 4 İşçi Alacak
Çorum Alaca SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Burdur SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Balıkesir Erdemit Belediyesi 20 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Menderes Gıda 1 İşçi Alacak
Artvin Ardanuç SYDV Geçici 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam