Ajan cinayetinde köstebek izi



SABAH, 14 Kasım 2019'da Şişli'de işlenen İranlı ajan cinayetiyle ilgili emniyet birimleri tarafından tespit edilen çok kritik bir bilgiye ulaştı. Buna göre Mesut Mevlevi adlı İranlı ajanın öldürülmesinde azmettirici olan uyuşturucu baronu Naci Şerif Zindaşti, suikast için Mevlevi'nin yanına köstebek yerleştirdi. İnfaz eylemi bu köstebekle irtibatlı tetikçi tarafından gerçekleştirildi. Bu arada tetikçinin yanında bulunan bir kişi olaydan sonra suç mahallini gözetledi. Köstebek, saldırı sırasında Mesut Mevlevi'nin yanında yürüyen ve arkadaşı olduğu belirlenen Ali Esfanjani. Esfanjani, cinayetin tetikçisi Abdulvahap Koçak ve Zindaşti ile olay öncesinde irtibat kurdu. Olay öncesi Türkiye'ye çok sayıda giriş-çıkış kaydı bulunan Esfanjani'nin ülkemize havayoluyla geldiği, sonrasında Türkiye'yi yasa dışı yollardan terk ettiği öğrenildi.

İKİ CİNAYET, TEK TETİKÇİ

Emniyet'in tespitlerine göre Mevlevi suikastının tetikçisi Abdulvahap Koçak, daha önce yine Zindaşti'nin azmettirmesiyle işlenen Kudbettin Kaya cinayeti sırasında da yüzünü tanınmayacak ölçüde kapattı. Polis, tetikçinin Kudbettin Kaya cinayeti sonrası kaçarken sokağa bıraktığı bazı materyaller üzerindeki DNA bulgularını inceleyerek Kaya'yı da Mevlevi suikastının tetikçisi Koçak'ın öldürdüğünü tespit etti. Zira elde edilen DNA bulguları Abdulvahap Koçak'ın DNA örnekleriyle karşılaştırıldığında eşleşme sağlandı. Böylelikle birbiriyle alakasız görünen iki cinayetin aynı tetikçi tarafından gerçekleştirildiği anlaşıldı.

HASMINI AYNI YÖNTEMLE ÖLDÜRTMÜŞTÜ

Türkiye'deki diğer infaz eylemlerinde de aynı yöntemi kullanan baron Zindaşti'nin öldüreceği kişinin yakınına bir adam yerleştirmesi veya yakınındaki bir adamı para ile kendisine çalışması için satın almasının daha önce de uygulanmış bir yöntem olduğu ortaya çıktı. Zindaşti'nin tetikçilerle irtibatlı bu kişiler sayesinde cinayet işlettiği belirlendi. Zindaşti'nin daha önce de kızı ve yeğeninin ölümünden sorumlu tuttuğu Orhan Ünğan'ın kardeşi İlhan Ünğan'ı en yakın adamı Tolga C.'nin verdiği bilgiyle infaz ettirdiği ortaya çıktı. Ünğan'ın koruması Tolga C.'nin cinayetten bir gün önce tetikçi E.Ö ile bir otelde buluştuğu belirlendi. Aranmasına devam edilen Tolga C.'nin yurtdışına kaçtığı sanılıyor.

İŞTE O KÖSTEBEK</p>

SABAH, yine İran uyruklu olan köstebek Ali Esfanjani'nin fotoğrafını ilk kez yayımlıyor. Bu, Esfanjani'nin Türkiye'ye giriş yaptığı sırada çekilen bir fotoğraf. Olay öncesi Türkiye'ye çok sayıda giriş-çıkış kaydı bulunan Esfanjani'nin Türkiye'ye havayoluyla geldiği, sonrasında yasa dışı yollardan ülkeyi terk ettiği öğrenildi.