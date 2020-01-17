1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Güvensiz üründe tazminat dönemi

Tüketiciler için yeni dönemi başlatacak teklif, TBMM yolunda. AK Parti Grubu'nda imzaya açılan ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler kanun teklifinde, güvenilir olmayan ürünlerle ilgili tazminat hakkı getirilirken, bu konudaki zaman aşımı ise 10 yıla kadar çıkartılıyor. Teklife göre, e-ticaret siteleri ve ürünün satışına aracılık eden medya da ürün güvenliğinden sorumlu olacak.
 17 Ocak 2020 08:36
Yazdır
Güvensiz üründe tazminat dönemi

Teklifte yer alan hükümlere göre ürün sorumluluğu tazminatı, bir ürünün kişi veya mala zarar vermesi halinde, üretici ve ithalatçının sorumluluğunda olacak. İmalatçı veya ithalatçıyı ürün kaynaklı tazminat sorumluluğundan kurtaran ya da bu sorumluluğu azaltan sözleşmeler de geçerli olmayacak. Tazminat talebi için zaman aşımı süresi, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren üç yıl ve her durumda zararın doğduğu tarihten itibaren 10 yıl olacak. Diğer kanunlardaki tazminat hükümleriyle saklı tutulacak.

İHRAÇ ÜRÜN DE KAPSAMDA

İhraç ürünler de ürün güvenliği kapsamına alınıyor. Maddenin gerekçesinde ihraç ürünlerinin normal şartlarda varış ülkelerinin kurallarına uygun olması gerektiği belirtilerek, "Ancak Türk malı imajının zedelenmesine yol açacak insan sağlığını ve güvenliğini tehdit eden ürün ihraç edilmesi, ihraç edilen üründe yanıltıcı etiketleme, tağşiş, yanlış içerik beyan etme veya son kullanım tarihinin değiştirilmesi ve benzeri durumlarda ithalatçı ülkeden uygunsuzluğun ülkemize rapor edilmesi halinde ürün, yetkili kuruluş tarafından da incelenecek ve aynı sonuç teyit edilirse yaptırım uygulanacaktır" denildi. AB üyesi ülkelere ihraç edilen ürünler, Türkiye piyasasına sunulmuş kabul edilecek ve yasa buna göre uygulanacak. Son yıllarda hızla yayılan e-ticaret siteleri ve radyo-televizyonlar da satışına aracılık yaptıkları ürünlerle ilgili yükümlülük alacak.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre: Teklifle cezalar da yeniden düzenleniyor. Bu kapsamda ürünlerinin güvenilirliğini teyit etmeyen satış yerlerine, 3 bin liradan 15 bin liraya kadar ceza verilecek. Ayrıca uygun olmayan ürünü piyasada bulunduran satış yerleri için de cezalar 8 bin liradan başlayacak, 40 bin liraya kadar çıkacak. Ürün güvenliği kuralları, bir yıl sonra geçerli olacak.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Gökçek'e icra takibi başlatıldı
17 Ocak 2020 09:27		 At eti çıktı ama, hala satışa devam ediyorlar
17 Ocak 2020 09:21
Kurada çıkmayanın parası iade edilecek
17 Ocak 2020 09:20		 Akademik Teşvik Yönetmeliği gecikmeli olarak değişti
17 Ocak 2020 09:14
Resepsiyon ve etkinlikler için belediye 10 gemi kiralıyor
17 Ocak 2020 08:10		 Avukatlara yeşil pasaport yürürlüğe girdi
17 Ocak 2020 07:53
Yaban keçisi vuran kişiye 25 bin 327 lira ceza kesildi
16 Ocak 2020 23:08		 İçişleri Bakanlığı'ndan 'engelsiz 112 projesi'
16 Ocak 2020 21:36
İBB Meclisi, bazı taşınmazları belediyelere tahsis etti
16 Ocak 2020 21:06		 Gelir İdaresi Başkanlığından sahte internet sitesi uyarısı
16 Ocak 2020 20:51
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
CHP'li belediyelerin, Cemevlerine ibadethane statüsü veren uygulamalarını;
ÇOK OKUNANLAR
2020 yılı ilk yarısı ÖSYM sınav görevli ücretleri
Yargıda 'İyidil' kaosu, mahkemeler karıştı
At eti çıktı ama, hala satışa devam ediyorlar
1 nolu CBK'da 16 maddelik değişiklik
Yerli otomobile 'motor lobisi' direniyor
Akademik Teşvik Ödeneği'nde değişiklik
Darbeci İyidil kararı duyunca kaçtı
Avukatlara yeşil pasaport yürürlüğe girdi
Kurada çıkmayanın parası iade edilecek
Zeugma'da neler oldu? Arkeolog'un sır notu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kitap okumayı sevenlere has özellikler 2
16.01.2020 fenerbahçe vs barcelona maçı 9
sanal alem 1
cengiz imren 1
Hz.Muhammed 3
güldür güldür show 1
özlediğini belli etmeden belli etmek 2
fuatavni 1
bülent ersoy'un havalimanında olay çıkarması 2
ayağı 40 numara olan kız 1
SON İLANLAR
Afyonkarahisar Yuntaş Akaryakıt 2 İşçi Alacak
Zonguldak Çaycuma SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Yalova Çınarcık Belediyesi 5 İşçi Alacak
İzmir Mimas Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Eyüpsultan Belediyesi 4 İşçi Alacak
Çorum Alaca SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Burdur SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Balıkesir Erdemit Belediyesi 20 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Menderes Gıda 1 İşçi Alacak
Artvin Ardanuç SYDV Geçici 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam