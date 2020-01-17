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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 5,8590 liradan, avro 6,5260 liradan güne başladı.
 17 Ocak 2020 09:17
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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Kapalıçarşı'da 5,8570 liradan alınan dolar, 5,8590 liradan satılıyor. 6,5240 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,5260 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,8490 lira, avronun satış fiyatı ise 6,5220 lira olmuştu.
Anadolu Ajansı
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