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Armut ve erik ağaçları kış ortasında çiçek açtı

Amasya'nın Taşova ilçesinde kışın ortasında etkili olan sıcak havada bazı meyve ağaçları çiçek açtı.
 17 Ocak 2020 09:19
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Armut ve erik ağaçları kış ortasında çiçek açtı

Taşova'da birkaç gündür hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi meyve ağaçlarının çiçek açmasına neden oldu. Bu yıl beklenen yağışların yağmaması ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi üreticiyi korkuturken, şimdi de meyve ağaçları çiçek açtı. 10-12 dereceyi bulan sıcak hava dolayısıyla baharı andıran görüntüler oluştu. Faravga mevkisinde bir armut ağacı, ilçe merkezinde ise erik ağaçları çiçek açtı. Üniversite öğrencisi Serdoğan Sıvacı, "Hava sıcaklığı normal şartlarda 10-12 derece arasında değişir gün içinde, meyve ağaçlarımız mevsimini şaşırdı. Mevsimini şaşırması sebebiyle erken çiçek açtılar. Normal şartlarda mart sonu, nisan başında çiçek açması bekleniyordu. Ama maalesef şaşırıp erken çiçek açtılar. Ayrıca bu mevsimde açması bu bölgeye ya da diğer ağaçların olduğu tarlalara farklı bir güzellik katıyor. Bir görsel şölen oluyor aslında. Kış mevsiminin kapıda olmasına rağmen hala günümüz şartlarında yaşadığımız hava, yaşadığımız mevsim yaz havasını andırıyor. Resmen bir bahardaymış gibi hissediyoruz" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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