1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

CHP döneminde satılan cami için hukuk süreç başladı

Bursa'da CHP döneminde satılan Hoca Yusuf Mescidi'nin yeniden ayağa kaldırılması için mahkeme süreci devam ediyor.
 17 Ocak 2020 09:22
Yazdır
CHP döneminde satılan cami için hukuk süreç başladı

1800'lü yıllarda yapılan Hoca Yusuf Camii, 1938 yılında satıldı. Ardından 3 parsele ayrılan mescit ve bahçesi eve dönüştürüldü. Ördekli Hamamı altındaki tarihi Hoca Yunus Mescidi bir süre sonra sahiplerininin evleri kullanmamasıyla birlikte tinercilerin mekanı haline geldi. Daha sonra yangın çıkmasıyla 4 duvarı kalan mescit mahalle sakinlerin şikayetiyle 2018 yılında yıkıldı. Şu anda mescidin sadece batı kısmındaki duvarı ve bahçesindeki 2 katlı ev duruyor. Mescidin bulunduğu alan ise, ahalle sakinleri tarafından otopark olarak kullanılıyor.

Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın hayırlı olsun ziyaretinde, tarihi mescitlerin ayağa kaldırılmasıyla alakalı fahri çalışmalar yürüten Sadettin Cangül, bu konuyu tekrar gündeme getirdi. Bunun üzerine Canbolat'ın talimatıyla süreç hızlandırıldı. Osmangazi Belediyesi'nin bu kamulaştırmayı yapmasına karar verilmesinin ardından istimlak meselesi oy birliğiyle meclisten geçti. Hissedarlarla yapılan görüşmede uzlaşmaya varılamayınca mescit alanının cebri kamulaştırılması için hukuk süreci başlatıldı. Projesi çizilen mescit için mahkemeden çıkacak karar bekleniyor.

1938 yılında Bursa'daki mescitlerin ve tarihi eserlerin satılığa çıktığını ifade eden Sadettin Cangül, "O dönemde, burası, vakıf mütevellisinin aldığı kararla cami vasfından çıkarılıp satılmış. Yerine 2 katlı, 2 tane eve bölünmüş. Bahçesinde de 2 katlı bir ev yapılmış. Uzun yıllar burası terkedilmiş vaziyetteyken, tinerciler ve kağıtçılar işgal etmiş. Kendi aralarında yaptıkları kavgada mecsidi yakmışlar. Mescidin sadece 4 duvarı kalmış. Komşuların şikayeti ile 2018 yılında Osmangazi Belediyesine müracaat edilip burasının yıkılması istendi. O aşamada Osmangazi Belediyesi buranın fotoğraflarını çekip restitüsyon projesini hazırlattı" dedi.

Kamulaştırma için görüşmelerin başladığını ifade eden Cangül, "O görüşmelerde uzlaşmaya varılamadı. 3 parsel halindeki mescit alanının cebrii kamulaştırılması için hukuki süreç başladı. Bu aşamada Osmagazi Tapu Dairesine 3 parçanın kamulaştırılmasıyla ilgili bilgi verildi. Burada ikamet eden 90 yaşını geçmiş bir mahalle sakininin verdiği bilgiye göre, mescidin kuzey batı tarafında bir kabir var. Mescit alanında kazı yapılmaya başlandığında muhtemelen kabir de ortaya çıkacak. Şu anda sadece batı duvarı var. Otopark olarak kullanılıyor. Bir de kuzey cephede bulunan parselde 2 katlı terk edilmiş kullanılmayan bir ev var" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakanı Akar, şehit askerler için taziye mesajı yayımladı
17 Ocak 2020 09:15		 Serbest bırakılan AA çalışanı Türkiye'ye geldi
17 Ocak 2020 08:15
Belediye çektiği krediyi balmumuna yatırdı
17 Ocak 2020 07:10		 CHP örgütüne 'ittifak' ayarı
17 Ocak 2020 06:40
Akdeniz'de inisiyatif Türkiye'de
17 Ocak 2020 06:11		 Ticaret sicil müdürlükleri tebliği
17 Ocak 2020 03:03
1 nolu CBK'da 16 maddelik değişiklik
17 Ocak 2020 02:58		 Akademik Teşvik Ödeneği'nde değişiklik
17 Ocak 2020 02:52
Aile Bakanlığında Müdür yardımcısı 'İbrahim TAŞKESTİ' görevinden alındı
17 Ocak 2020 02:42		 Gemi ve Su Araçlarında Gazdan Arındırma Yönetmeliği
17 Ocak 2020 02:09
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
CHP'li belediyelerin, Cemevlerine ibadethane statüsü veren uygulamalarını;
ÇOK OKUNANLAR
2020 yılı ilk yarısı ÖSYM sınav görevli ücretleri
Yargıda 'İyidil' kaosu, mahkemeler karıştı
At eti çıktı ama, hala satışa devam ediyorlar
1 nolu CBK'da 16 maddelik değişiklik
Yerli otomobile 'motor lobisi' direniyor
Akademik Teşvik Ödeneği'nde değişiklik
Darbeci İyidil kararı duyunca kaçtı
Avukatlara yeşil pasaport yürürlüğe girdi
Kurada çıkmayanın parası iade edilecek
Zeugma'da neler oldu? Arkeolog'un sır notu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
damir javor 1
kitap okumayı sevenlere has özellikler 2
benden duymuş olma 3
goller yağmur gibi geliyor 1
imamoğlu'na tepki olarak unvanını silen profesör 4
deniz sarıtaç 1
jan vesely 1
17.01.2020 anadolu efes vs asvel maçı 1
şaşırdık mı tabi ki hayır 1
kürt milletine kaderini tayin hakkı verilmelidir 2
SON İLANLAR
Afyonkarahisar Yuntaş Akaryakıt 2 İşçi Alacak
Zonguldak Çaycuma SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Yalova Çınarcık Belediyesi 5 İşçi Alacak
İzmir Mimas Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Eyüpsultan Belediyesi 4 İşçi Alacak
Çorum Alaca SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Burdur SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Balıkesir Erdemit Belediyesi 20 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Menderes Gıda 1 İşçi Alacak
Artvin Ardanuç SYDV Geçici 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam