Kızının cesedi ile 3 gün aynı evde yaşadı
|17 Ocak 2020 09:26
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Olay, dün akşam saat 20.30 sularında Beşiktaş Muradiye Mahallesi Muradiye Deresi Sokaktaki 4 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre annesi Şaziye Altuntaşlar (90) ile birlikte yaşayan Nesrin Altuntaşlar'ın (57), yakınları 4 gündür haber alamadı. Bunun üzerine eve gelen Nesrin Altuntaşlar'ın oğlu, kötü kokuların geldiğini fark etti. Daha sonra gelen komşular, kadının oğluyla birlikte kapıyı kırarak içeri girdi.
Ölen kızı ile 3 gün aynı evde yaşamış
İçeri giren komşular ve Altuntaşlar'ın oğlu annesinin odada yattığını gördü. Ağır kokular nedeniyle içeride durulmayarak sağlık ekiplerine haber verildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı ilk kontrolde Şaziye Altuntaşlar'ın yaşadığını, Nesrin Altuntaşlar'ın ise öldüğünü belirledi. Ekipler, anneyi hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Olay yerine gelen polisin yaptığı incelemenin ardından kadının cesedi adli tıp morguna kaldırıldı. Öte yandan kadının hayatını 3 gün önce kaybettiği ve yaşlı kadının 3 gündür ölen kızı ile aynı evde yaşadığı öğrenildi.
Kötü kokular nedeniyle komşular ve çevredeki vatandaşlar maske takarak durabildi.
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