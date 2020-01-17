1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gökçek'e icra takibi başlatıldı

Gökçekler hakkında icra takibi başlatıldı.
 17 Ocak 2020 09:27
Yazdır
Gökçek'e icra takibi başlatıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan ve kendisinin kullandığı Başkanlık konutunu, Mustafa Tuna döneminde Belediye Encümeni kararı ile eşi Nevin Gökçek'in ve şahsi avukatının aralarında bulunduğu 3 kişiden oluşan şirketin üzerine satın aldı.

Satın aldığı tarihten sonra konutun aidat borçlarını ödemeyen Gökçekleri site yönetimi aidat borcundan dolayı icraya verdi. Gökçekler hakkında, Ankara 9. İcra Dairesi tarafından, icra takibi başlatıldı.

İşte o kararlar:

Melih Gökçek hakkında kendisine tahsis edilen ve Belediye'ye ait olan cipin HGS borcunu ödemediği haberleri de gündemde yer almıştı.

Kaynak: Oda tv
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
At eti çıktı ama, hala satışa devam ediyorlar
17 Ocak 2020 09:21		 Kurada çıkmayanın parası iade edilecek
17 Ocak 2020 09:20
Akademik Teşvik Yönetmeliği gecikmeli olarak değişti
17 Ocak 2020 09:14		 Güvensiz üründe tazminat dönemi
17 Ocak 2020 08:36
Resepsiyon ve etkinlikler için belediye 10 gemi kiralıyor
17 Ocak 2020 08:10		 Avukatlara yeşil pasaport yürürlüğe girdi
17 Ocak 2020 07:53
Yaban keçisi vuran kişiye 25 bin 327 lira ceza kesildi
16 Ocak 2020 23:08		 İçişleri Bakanlığı'ndan 'engelsiz 112 projesi'
16 Ocak 2020 21:36
İBB Meclisi, bazı taşınmazları belediyelere tahsis etti
16 Ocak 2020 21:06		 Gelir İdaresi Başkanlığından sahte internet sitesi uyarısı
16 Ocak 2020 20:51
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
CHP'li belediyelerin, Cemevlerine ibadethane statüsü veren uygulamalarını;
ÇOK OKUNANLAR
2020 yılı ilk yarısı ÖSYM sınav görevli ücretleri
At eti çıktı ama, hala satışa devam ediyorlar
Yargıda 'İyidil' kaosu, mahkemeler karıştı
1 nolu CBK'da 16 maddelik değişiklik
Yerli otomobile 'motor lobisi' direniyor
Akademik Teşvik Ödeneği'nde değişiklik
Darbeci İyidil kararı duyunca kaçtı
Avukatlara yeşil pasaport yürürlüğe girdi
Kurada çıkmayanın parası iade edilecek
Zeugma'da neler oldu? Arkeolog'un sır notu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
damien comolli'nin istifa etmesi 2
yaşlandığını fark etmek 5
lise öğrencisinin gezegen keşfetmesi 1
ricardo rodriguez 1
cüzi 4
tebliğ görevimi yerine getirdim 1
bruce lee 1
bekarlardan daha çok vergi alınsın 1
meteliğe kurşun atmak 5
birol şahin'in skandal tweeti 1
SON İLANLAR
Afyonkarahisar Yuntaş Akaryakıt 2 İşçi Alacak
Zonguldak Çaycuma SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Yalova Çınarcık Belediyesi 5 İşçi Alacak
İzmir Mimas Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Eyüpsultan Belediyesi 4 İşçi Alacak
Çorum Alaca SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Burdur SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Balıkesir Erdemit Belediyesi 20 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Menderes Gıda 1 İşçi Alacak
Artvin Ardanuç SYDV Geçici 7 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam