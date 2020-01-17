Gökçek'e icra takibi başlatıldı
Gökçekler hakkında icra takibi başlatıldı.
|17 Ocak 2020 09:27
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Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan ve kendisinin kullandığı Başkanlık konutunu, Mustafa Tuna döneminde Belediye Encümeni kararı ile eşi Nevin Gökçek'in ve şahsi avukatının aralarında bulunduğu 3 kişiden oluşan şirketin üzerine satın aldı.
Satın aldığı tarihten sonra konutun aidat borçlarını ödemeyen Gökçekleri site yönetimi aidat borcundan dolayı icraya verdi. Gökçekler hakkında, Ankara 9. İcra Dairesi tarafından, icra takibi başlatıldı.
İşte o kararlar:
Melih Gökçek hakkında kendisine tahsis edilen ve Belediye'ye ait olan cipin HGS borcunu ödemediği haberleri de gündemde yer almıştı.
Kaynak: Oda tv
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