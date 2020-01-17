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WhatsApp'tan tepki çeken özelliği ile ilgili geri adım

Bir süredir platforma reklam özelliğini entegre etmeye hazırlanan WhatsApp'ın bu projeyi geçici süreyle rafa kaldırdığı belirtiliyor.
 17 Ocak 2020 09:27
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WhatsApp'tan tepki çeken özelliği ile ilgili geri adım

Sosyal medya Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp 1.5 milyar aktif kullanıcısı ile dijital dünyanın en çok kullanılan uygulamalarının başıonda geliyor.

Ancak buna rağmen platform bu popülariteyi gelire dönüştürecek bir model geliştirebilmiş değil. 2009 yılında 0.99 dolar ücrete sahip olan platform 2014 yılında 22 milyar dolar karşılığında Facebook'a satılınca ücretsiz hale getirilmişti.

Geçtiğimiz dönemde gelir elde etmek adına WhatsApp'ta reklam gösterimini mümkün hale getirecek bir güncelleme üzerinde çalışan şirketin 2020 yılı içinde bu özelliği kullanıma sunması bekleniyordu.

Ancak Wall Street Journal'ın şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, WhatsApp'ı bünyesinde bulunduran Facebook bu projeyi geçici süreyle durdurma kararı aldı.

Aynı habere göre, Facebook durumlarında aynı Instagram'da olduğu gibi reklam gösterimi yapılmasını sağlayan proje tam olarak rafa kaldırılmadı.

Ancak Facebook kısa vadede gelir elde edebilmek için başka bir proje üzerinde çalışmaya başladı. Buna göre, platform şirketlerin WhatsApp kullanıcıları ile iletişime geçmelerini sağlayacak bir güncelleme üzerinde çalışıyor.

Proje hayata geçtiğinde şirketlerden bu özelliği kullanmaları için ücret talep edilecek. Ancak söz konusu özelliğin ne zaman kullanıma gireceği veya şirketlerden istenilecek ücret hakkında henüz detay bulunmuyor.

Henüz konu ile ilgili resmi bir açıklama bulunmasa da Facebook'un gelen tepkiler sonrası böyle bir karar aldığı iddia ediliyor.

2020'DE WHATSAPP'A HANGİ ÖZELLİKLER GELECEK?

Yeni yıl ile birlikte WhatsApp'a bir dizi yeni özellik geliyor. İşte 1.5 milyar aktif kullanıcısı bulunan platforma 2020 yılında entegre olacak özellikler...

Facebook'un satın almak için sayısız girişimde bulunduğu Snapchat ile hayatımıza giren silinen mesajlar bir süre sonra Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp'ta da karşımıza çıkacak.

Söz konusu özellik ile kullanıcılar mesajlarının ne zaman silineceğini belirleyerek gönderecek ve mesaj için belirlenen süre dolduğunda otomatik olarak herkes için yok olacak.

Hala geliştirme aşamasında olan özellik ile mesajlara 10 saniye, 1 dakika, 1 saat ya da 1 günlük süre tanıyabilme hakkını getirecek.

2020 yılında WhatsApp'a gelecek bir diğer özellik karanlık mod. Android 10 ve iOS 13 ile hayatımıza giren karanlık mod pek çok uygulamaya entegre edilmiş durumda.

Bu özelliğin 2020 yılı için de WhatsApp'a da geleceği belirtiliyor. WhatsApp'ın karanlık moduna ait görseller geçtiğimiz yıl internete sızmıştı.

Memurlar.Net
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