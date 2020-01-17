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Buz gibi havada alabalık sağımı

Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, buz gibi havada alabalık sağımı gerçekleştirdi.
 17 Ocak 2020 09:38
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Buz gibi havada alabalık sağımı

İl genelindeki alabalık tesislerinde yaz kış demeden denetimlerini sürdüren Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Gürpınar ilçesindeki Köşk Alabalık Tesisini ziyaret etti. Burada işletme sahibi Reşit Yılmaz ile birlikte alabalık sağımını gerçekleştiren ekipler, sağım hakkında teknik bilgilendirmelerde de bulundu. Sağımla ilgili açıklamada bulunan Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdür Vekili Muhammed Demir, "Aralık, ocak ve şubat ayları balıkların sağım dönemidir. Bizler de alabalık tesislerimizi ziyaret ederek hem yaptıkları sağımları takip etmek hem de sağımın nasıl yapıldığı ile ilgili kendilerine bilgi aktardık" dedi.

"İLİMİZDE 37 ALABALIK TESİSİ MEVCUTTUR"

Van'da 37 alabalık tesisi olduğunu dile getiren Demir, "Bunların projedeki tam kapasiteleri yaklaşık 3 bin 700 tondur. Ancak bunlar yüzde 75-80 kapasiteyle çalıştıkları için 2 bin 600 ila 2 bin 800 ton üretim elde ediyorlar. Bu tesislerimizden 25 tanesi, sağımları kendileri yapıyorlar. Bizler de bu anlamda bu 25 tesisimizi şubat ayı sonuna kadar ziyaret edip kendilerine bilgilendirmelerde bulunacağız" ifadelerini kullandı.

Devletin alabalık üreticilerine desteklemelerde de bulunduğunu belirten Demir, "Devletimiz gökkuşağı alabalığın kilosuna 75 kuruş, kırmızı benekli alabalığın kilosuna da 1 TL destek vermektedir. Ayrıca balık etiketi yapıldıktan sonra da farklı desteklemelerde bulunuyoruz" diye konuştu.

"10 GÜNDE BİR SAĞIM YAPIYORUZ"

Köşk Alabalığı Tesisi sahibi Reşit Yılmaz ise, yılda yaklaşık 100 ton alabalık ürettiklerini ifade ederek, "Şimdiye kadar üç kez sağım gerçekleştirdik, bu dördüncü sağımımız olacak. Birinci sağımımız yumurtalar gözlenmeye başlanmış, şu anda herhangi bir sıkıntımız yoktur. Ancak bugünkü sağımı gerçekten soğuk bir havada yapacağız. Soğuk olmasına rağmen mecburen sağımı yapmak zorundayız. 10 günde bir sağım yapıyoruz. Yaklaşık üç sağım daha yapacağız. İnşallah buradan yaklaşık bir milyon yavru almayı hedefliyoruz" dedi.

"BURAYI ALDIĞIM ZAMAN MİLLET BENLE DALGA GEÇİYORDU"

İşletme yerini satın aldığında herkesin kendisiyle alay ettiğini de sözlerine ekleyen Yılmaz, "Burayı aldığım zaman millet benle dalga geçiyordu. Bana 'ne akla aldın, burada ne olur' diyorlardı. Ama bugün Allah'a şükür bir Van'a hizmet edecek kadar işimizi büyüttük ve daha da büyütmeyi düşünüyorum" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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