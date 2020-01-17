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İstanbul Havalimanı'na Airbus 380 indi

Bangkok-Frankfurt seferini yapan Thai Havayolları'na ait Airbus A380 tipi yolcu uçağı, Türkiye hava sahasına girdiği sırada bir yolcusu rahatsızlanınca İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı.
 17 Ocak 2020 09:43
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İstanbul Havalimanı'na Airbus 380 indi

Tayland'ın Başkent Bangkok'dan Almanya'nın Frankfurt şehrine uçan Thai Hava Yollarına ait Airbus A380 tipi uçak Türkiye hava sahasına girdiği sırada Alman uyruklu 61 yaşında ki bir yolcusu rahatsızlandı. Alman yolcu sol tarafını hissetmediğini kabin memurlarına söyledi. Kabin ekibi olayı uçağın kaptan pilotuna bildirdi. Thai Havayolları'nın uçağının pilotu İstanbul Havalimanı kontrol kulesi ile telsiz bağlantısı kurarak, acil iniş izni istedi. Kuleden izin alan uçağın pilotları İstanbul Havalimanı'na saat 05:50 sıralarında sorunsuz şekilde indi. Bu arada uçağın yanına ambulans gönderildi. Rahatsızlanan Alman yolcu ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Rahatsızlanan yolcuyu İstanbul Havalimanı'nda indiren Thai Havayolları uçağı daha sonra 07.20 sıralarında İstanbul Havalimanı'ndan kalktı.

Öte yandan Airbus 380 tipi uçaklar, İstanbul'da sadece yeni İstanbul Havaalanına inebiliyor.


İstanbul Havalimanı'nda bir ilk! A380 tipi uçak acil iniş yaptı
İhlas Haber Ajansı
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