Dolar bu sabah güne nasıl başladı?

Dolar/TL Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini 75 bp indirmesi ve ölçülü indirimlere devam sinyali vermesinin ardından bir ayın en düşük seviyelerinde seyretmeyi sürdürürken; bankacılar, küresel piyasaların ve jeopoolitik gelişmelerin izleneceğini belirtiyorlar.

Merkez Bankası (TCMB) politika faizini piyasa beklentileri dahilindeki 75 baz puan indirimle %11.25'e çekerken, enflasyondaki seyrin yıl sonu tahmini olan %8.2 ile "büyük ölçüde uyumlu" olduğunu belirterek "ölçülü" faiz indirimlerinin devam edeceği sinyalini verdi.

TCMB böylece Başkan Murat Uysal'ın göreve geldiği dönemi kapsayan son beş PPK toplantısında politika faizini %24 seviyesinden 1,275 baz puan indirilmiş oldu.

Bankacılara göre, TCMB metinde yaptığı değişikliklerle "büyük indirimlerin geride kaldığının", "bundan sonra da indirimlerin ölçülü devam edeceğinin" ve enflasyonun 2020 sonunda piyasa tahmini olan %10'un altında %8 civarında kalacağının sinyallerini verdi.

Bankacılar TCMB adımının piyasa beklentileri dahilinde olması ve bankanın riskleri dikkat çekerek yıl boyunca beklenen indirimlerinin tamamını bu kez önden yüklemeli yapmayı tercih etmemesi sonrası piyasada iyimserlik görüldüğünü söylediler. PPK öncesi beklentilerin üzerinde indirim endişesi TL'yi baskılayan bir unsur olmuştu.

DOLAR/TL NE KADAR OLDU?

PPK öncesi 5.8775 seviyesinde olan dolar/TL kararın ardından 5.8400'a kadar geriledi. TL dün dolar karşısında en çok değer kazanan gelişmekte olan para birimi olurken, kur bu seviyeleri en son 16 Aralık'ta görmüştü.

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TCMB'nin güncel enflasyon tahmini %8.2 seviyesinde bulunuyor. Banka bu tahmini ay sonunda Ankara'da gerçekleştireceği enflasyon raporunda güncelleyecek.

REUTERS