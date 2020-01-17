İzmir'de, FETÖ'den gözaltına alınan 105 asker adliyeye sevk edildi
|17 Ocak 2020 10:00
|Yazdır
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, FETÖ'nün TSK'daki gizli yapılanmasına yönelik operasyonda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan, çoğunluğu halen görevde olan üsteğmen ve teğmen rütbesindeki 145 şüphelinin işlemleri tamamlandı.
- 39 zanlı etkin pişmanlıktan yararlandı
Zanlılardan biri değişen delil durumu nedeniyle, 39'u ise etkin pişmanlıktan yararlanarak, örgüt ve mensupları hakkında ayrıntılı ve örgütü deşifre edici yönde faydalı açıklamalarda bulundukları için serbest bırakıldı.
Diğer 105 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.
Öte yandan, muvazzaf şüphelilerin açığa alındığı, firari durumdaki zanlıların yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.
- Operasyon
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca 14 Ocak'ta, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, büfe veya kontörlü sabit hatlardan ardışık aramalardan tespit edilen 97'si muvazzaf 143 üsteğmen ve 11'i muvazzaf 33 teğmen toplam 176 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.
İzmir merkezli 49 il ve KKTC'de gerçekleştirilen operasyonda 145 şüpheli yakalanmıştı.
Yakalama kararı verilenler arasında 6 F-16 pilotu ile Eskişehir'in Mihalıççık, Tekirdağ'ın Malkara, Denizli'nin Sarayköy ve İzmir'in Karaburun ilçe jandarma komutanları da bulunuyordu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Adil Öksüz, ByLock'tan FETÖ elebaşının mesajlarını iletmiş
17 Ocak 2020 11:11
|Kocaeli'de 8 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi
17 Ocak 2020 11:05
|Darbeci İyidil kararı duyunca kaçtı
17 Ocak 2020 07:31
|Darbe girişimi davasının istinaf duruşması devam etti
16 Ocak 2020 23:18
|FETÖ'den aranan eski araştırma görevlisi yakalandı
16 Ocak 2020 23:13
|MSB acı haberi duyurdu: 3 askerimiz şehit oldu
16 Ocak 2020 22:50
|KKK darbe girişimi davasında tutuksuz sanıklar savunma yaptı
16 Ocak 2020 18:09
|Eski başyaver Özdaban'a FETÖ'den hapis
16 Ocak 2020 17:50
|Firariyken yakalanan Ergenekon savcısı Dalkuş, hiç kaçmamış
16 Ocak 2020 17:46
|Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonunda 3 zanlı yakalandı
16 Ocak 2020 17:40