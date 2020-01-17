1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kars'taki eski HES baraj gölü yüzeyi dondu

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan Sibirya soğukları nedeniyle Kars'taki eski hidroelektrik santralinin (HES) baraj gölü yüzeyi dondu.
 17 Ocak 2020 10:12
Yazdır
Kars'taki eski HES baraj gölü yüzeyi dondu

Bölgede bir süre önce etkili olan karın ardından hakim olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 21 dereceye düştüğü Kars'taki dere ve göletler buzla kaplandı.

Soğuk hava nedeniyle Kars Kalesi arkasındaki Dereiçi mevkisinde bulunan ve kullanılmayan HES baraj gölünün yüzeyi ile baraja su sağlayan Kars Çayı buz tuttu.

Vatandaşlardan Adem Alp, AA muhabirine, kent genelinde dondurucu soğukların etkili olduğunu belirterek, "Soğuk havanın hakim olduğu bugünlerde Kars Çayı üzerinde bulunan termik santral tamamen dondu. Kente bu yıl kış geç gelmesine rağmen son günlerde soğuk hava etkisini arttırdı." dedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yeni giysiler için 'kullanmadan yıkayın' uyarısı
17 Ocak 2020 11:07		 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sahip çıktığı Taha İstanbul'a gitti
17 Ocak 2020 10:57
10 yıl sonra gelen 'yürüme' müjdesi
17 Ocak 2020 10:54		 Kardeşi için okulu bıraktı, kazada ölünce yeniden başladı
17 Ocak 2020 10:47
Doğu'da dondurucu soğuklar etkili oluyor
17 Ocak 2020 10:34		 58 yaşındaki kadın, kendisini engelli torunun okumasına adadı
17 Ocak 2020 10:32
400 yıllık anıt ağaç güvenlik gerekçesiyle kesilecek
17 Ocak 2020 10:30		 Yarıyıl tatili başladı
17 Ocak 2020 10:09
Samsun'da plastik fabrikasında yangın
17 Ocak 2020 09:54		 İstanbul Havalimanı'na Airbus 380 indi
17 Ocak 2020 09:43
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:39 - Yavuz'un yeni sondaj rotası Lefkoşa-1 hattı olacak11:36 - AYM, gece alkollü içki satışına verilen cezayı hak ihlali saymadı11:34 - Yerli ve milli savunma firmaları 'SAHA'ya çıkıyor11:31 - Selçuk'tan Doğa Koleji'nde öğretmenlere maaş ödenmediği iddiasına yanıt11:29 - Maden sahaları ihale edilecek11:23 - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı birimleri ile kadrolarında düzenleme11:15 - Gram altın 293 lira seviyelerinde11:11 - Adil Öksüz, ByLock'tan FETÖ elebaşının mesajlarını iletmiş11:07 - Yeni giysiler için 'kullanmadan yıkayın' uyarısı11:05 - Kocaeli'de 8 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi
10:57 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sahip çıktığı Taha İstanbul'a gitti10:54 - 10 yıl sonra gelen 'yürüme' müjdesi10:47 - Kardeşi için okulu bıraktı, kazada ölünce yeniden başladı10:40 - Karne almaya giden kız öğrencilerin bıçaklı kavgasında kan aktı10:34 - Doğu'da dondurucu soğuklar etkili oluyor10:32 - 58 yaşındaki kadın, kendisini engelli torunun okumasına adadı10:30 - 400 yıllık anıt ağaç güvenlik gerekçesiyle kesilecek10:23 - Enerji Bakanlığında yeni daire başkanlığı kuruldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
CHP'li belediyelerin, Cemevlerine ibadethane statüsü veren uygulamalarını;
ÇOK OKUNANLAR
At eti çıktı ama, hala satışa devam ediyorlar
2020 yılı ilk yarısı ÖSYM sınav görevli ücretleri
Yerli otomobile 'motor lobisi' direniyor
Yargıda 'İyidil' kaosu, mahkemeler karıştı
Kurada çıkmayanın parası iade edilecek
Akademik Teşvik Ödeneği'nde değişiklik
1 nolu CBK'da 16 maddelik değişiklik
Zeugma'da neler oldu? Arkeolog'un sır notu
Akademik Teşvik Yönetmeliği gecikmeli olarak değişti
Darbeci İyidil kararı duyunca kaçtı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
recep aktuğ 1
deniz sarıtaç 1
af yasasının çıkması 1
masrafa girmek 1
goller yağmur gibi geliyor 1
aykut kocaman 1
20.01.2020 beşiktaş vs dg sivasspor maçı 4
korku 2
şovmenlerin maskesi düşmeye başladı 1
çökmek 2
SON İLANLAR
Atabağı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Afyonkarahisar Yuntaş Akaryakıt 2 İşçi Alacak
Zonguldak Çaycuma SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Yalova Çınarcık Belediyesi 5 İşçi Alacak
İzmir Mimas Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Eyüpsultan Belediyesi 4 İşçi Alacak
Çorum Alaca SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Burdur SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Balıkesir Erdemit Belediyesi 20 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Menderes Gıda 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam