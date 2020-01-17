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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,51 artışla 121.619,00 puandan başladı.
 17 Ocak 2020 10:14
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Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 618,15 puan ve yüzde 0,51 değer kazancıyla 121.619,00 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,66 ve holding endeksi yüzde 0,51 yükseliş kaydetti.

Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 0,93 ile ulaştırma oldu.

Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini 75 baz puan indirerek yüzde 11,25'e çekmesi sonrası 122.482 puanla gün içinde gördüğü en yüksek seviye rekorunu, işlem hacmi rekoru ile birlikte kıran BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,05 artışla 121.001 puandan tamamladı.

Analistler, bugün ABD'deki yoğun veri akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 121.500 ve 122.700 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.
Anadolu Ajansı
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