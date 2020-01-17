Türkiye'den en çok Iraklı vatandaşlar konut aldı
|17 Ocak 2020 10:17
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Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, konut satış oranları ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve PRNet'in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre geçen yıl içerisinde konutlarla alakalı basına 91 bin 935 haber yansıdığı tespit edildi. Sadece konut satışı ile alakalı haber adetleri incelendiğinde ise haber sayısının 12 bin 160 adete düştüğü kaydedildi. Haberler içeriklerine göre analiz edildiğinde, kentsel dönüşüm haberlerinin ön planda olduğu görüldü. Özellikle geçtiğimiz yıl, Eylül ayında, İstanbul'da yaşanan deprem sonrasında haber çıkışlarında artış olduğu tespit edildi.
Yabancılara satılan konut sayısı 45 bin 483 oldu
Ajans Press'in, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2019 yılında konut satışları bir önceki yıla azalış gösterdiği kaydedildi. Böylelikle geçen yıl 1 milyon 348 bin 729 adet konutun el değiştirdiği görülürken, yabancılara satılan konut sayısı 45 bin 483 olarak kayıtlara geçti. Ülke uyruklarına göre en çok konut satışının da Irak vatandaşlarına yapıldığı kaydedilirken, Irak vatandaşlarının geçen yıl 7 bin 596 konut satın aldığı saptandı. İkinci sırada 5 bin 423 konut ile İran yer alırken, üçüncü sıraya 2 bin 893 konut ile Rusya yerleşti.
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