Kocaeli'de 8 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi
Kocaeli merkezli 16 ilde FETÖ/PDY ile irtibat ve iltisaklı oldukları iddiasıyla yakalanan 34 kişiden 8'i adliyeye sevk edildi.
|17 Ocak 2020 11:05
|Yazdır
Alınan bilgiye göre, 14 Ocak'ta, FETÖ/PDY'nin Adalet Bakanlığı yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında gözaltına alınan, aralarında zabıt katipleri ile infaz koruma memurlarının da bulunduğu 26'sı aktif görevde 34 şüpheliden 8'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, daha sonra adliyeye sevk edildi.
Diğer zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Adil Öksüz, ByLock'tan FETÖ elebaşının mesajlarını iletmiş
17 Ocak 2020 11:11
|İzmir'de, FETÖ'den gözaltına alınan 105 asker adliyeye sevk edildi
17 Ocak 2020 10:00
|Darbeci İyidil kararı duyunca kaçtı
17 Ocak 2020 07:31
|Darbe girişimi davasının istinaf duruşması devam etti
16 Ocak 2020 23:18
|FETÖ'den aranan eski araştırma görevlisi yakalandı
16 Ocak 2020 23:13
|MSB acı haberi duyurdu: 3 askerimiz şehit oldu
16 Ocak 2020 22:50
|KKK darbe girişimi davasında tutuksuz sanıklar savunma yaptı
16 Ocak 2020 18:09
|Eski başyaver Özdaban'a FETÖ'den hapis
16 Ocak 2020 17:50
|Firariyken yakalanan Ergenekon savcısı Dalkuş, hiç kaçmamış
16 Ocak 2020 17:46
|Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonunda 3 zanlı yakalandı
16 Ocak 2020 17:40