Maden sahaları ihale edilecek
|17 Ocak 2020 11:29
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Konuya ilişkin karar, Resmi Gazete'te yayımlandı.
Buna göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı MAPEG, uç ürün olarak feldispat ve kuvars üretimine yönelik tesis kurulması şartıyla Aydın ve İzmir illerinde yer alan 4. grup maden sahası için ihaleye çıkacak.
Sahanın ihalesi 24 Şubat'ta gerçekleştirilecek. Sahaya ait bilgiler ihale ilanının yayınlandığı tarihten ihale gününe kadar MAPEG'in internet sitesinde ilan edilecek. Başvurular, ihalenin yapılacağı tarihte saat 13.30-14.00 arasında ihale komisyonuna doğrudan teslim edilecek.
Buna ek olarak toplam 74 maden sahasının 52'si bir grup, 22'si ikinci bir grup olmak üzere ihale edilerek aramalara açılacak. Bu sahalar için ihale tarihleri, MAPEG'in internet sitesinden ilan edilecek.
MAPEG'in daha önce ihaleye açtığı fakat başvuru yapılmayan 305 maden sahası ise ikinci defa ihale edilecek. Sahalara ait bilgiler 28 Şubat ile 30 Mart tarihleri arasında duyurulacak.
Söz konusu sahaların ihaleleri 2 Nisan'da gerçekleştirilecek ve sadece doğrudan yapılan başvurular kabul edilecek.
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