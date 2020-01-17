Doğa Koleji'nde öğretmenlere maaş ödenmediği iddiasına yanıt
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Doğa Koleji'nde öğretmenlere maaş ödenmediği iddiası) Bunlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın dışındaki bazı işlemler. Ama biz görevimiz gereği takip ediyoruz. O konuyla ilgili çözüm süreci çok hızlı bir şekilde yürüyor." dedi.
|17 Ocak 2020 11:31
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Doğa Koleji'nde öğretmenlere maaş ödenmediği iddiasın ilişkin açıklamada bulundu.
Bakan Selçuk, "Bunlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın dışındaki bazı işlemler. Ama biz görevimiz gereği takip ediyoruz. O konuyla ilgili çözüm süreci çok hızlı bir şekilde yürüyor." dedi.
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