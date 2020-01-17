Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailelerine başsağlığı diledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şehit olan üç asker ile Ağrı'da şehit olan bir askerin ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.
|17 Ocak 2020 11:44
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Alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca bombalı aracın infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Binbaşı Şevket Tombul, Teğmen Sinan Bilir, Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı ile Ağrı'da kalp krizi sonucu şehit olan Uzman Jandarma Çavuş Çağrı Toptaş'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
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