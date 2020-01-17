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42 yıllık meslek hayatına karnesini alarak veda etti

Emekliye ayrılan Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özmen, karne dağıtım töreninde kendisine yapılan sürpriz ile önce yaş gününü kutladı daha sonra Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'den temsili emeklilik karnesini aldı.
 17 Ocak 2020 11:51
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42 yıllık meslek hayatına karnesini alarak veda etti

2019-2020 eğitim öğretim yılının birinci yarıyılının sona ermesi ile Ahmet Şerife Sanlı Ortaokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi. Vali Yavuz Selim Köşger ve beraberindeki protokol öğrencilere karnelerini verdi. Karne dağıtım töreninin ardından 24 yılı Aydın'da olmak üzere 42 yıl öğretmen ve idareci olarak görev yapan 65 yaşındaki Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özmen'e öğretmenler odasında doğum günü kutlaması yapıldı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan temsili karne Vali Köşger tarafından kendisine takdim edildi.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, eğitim camiasına verdiği hizmetlerden dolayı Özmen'e teşekkür ederek, ileri ki hayatında başarılar diledi.

Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özmen'de iyi dilekleri için Vali Köşger'e ve kendisine hazırlanan sürprizden dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.
İhlas Haber Ajansı
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