Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşları belirlendi
|17 Ocak 2020 11:55
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Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi kapsamında görev yapan başkan danışmanlarının maaşı Belediye Meclisi tarafından belirleniyor.
Söz konusu kanun maddesinin ikinci fıkrasında 'Danışmanlara her türlü ödemeler dahil, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterine ödenen brüt aylık miktarının yüzde 75'ini aşmamak üzere Belediye Meclisinin belirlediği miktarda brüt ücret ödenir' hükmüne dayanılarak hazırlanan teklif İBB Meclisi'ne sunuldu.
İBB Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 'Başkan Danışmanlarına 2020 yılında ek'li teklifte belirtilen 10.431,79 TL brüt ücret ödenmesi uygun görülmüştür' şeklinde hazırladığı rapor, oy birliğiyle kabul edildi.
Başkan danışmanlarına 2019'da 10 bin 557,96 TL, 2018'de 8 bin 775,62 TL, 2017 yılında ise 7 bin 765,72 TL brüt maaş ödemesi yapılmıştı.
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