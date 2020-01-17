Bakanlık, sosyal yardımlar hakkındaki doğru ve yanlışları grafikle anlattı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'un sosyal medya hesabından paylaştığı grafikte, artan sosyal yardımlarla birlikte yoksulluğun da arttığı, sosyal yardımların insan onurunu rencide edecek şekilde dağıtıldığı iddiaları yalanlandı.
|17 Ocak 2020 11:58
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından Bakanlık tarafından hazırlanan, "Sosyal Yardımlar Hakkındaki Doğrular ve Yanlışlar" başlıklı grafiği paylaştı.
Grafiğe göre, Türkiye'de artan sosyal yardımlarla birlikte yoksulluğun da arttığı, sosyal yardımların makarna- kömür şeklinde niteliksiz ve insan onurunu rencide edecek şekilde dağıtıldığı, vatandaşları tembelliğe alıştırdığı, yoksulluk envanterinin olmadığı ve mükerrer yardım verildiği iddiaları doğru değil.
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