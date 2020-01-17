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Kahvaltı metabolizmayı canlandırıyor

Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Sehlikoğlu, özellikle sabah erken saatlerde yapılan iyi bir kahvaltının motivasyonu yükselttiğini, stressiz ve gerginlikten uzak bir gün geçirmeye yardımcı olduğunu söyledi.
 17 Ocak 2020 12:08
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Kahvaltı metabolizmayı canlandırıyor

Medline Adana Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Sehlikoğlu, sağlıklı besinlerden oluşan bir kahvaltının önemine değinerek, kahvaltı yapılmadığında gün içerisinde yorgunluk, halsizlik, baş ağrısı, dikkat eksikliği gibi sorunlar yaşanabileceğini ifade etti.

Kahvaltı kadar kahvaltıda ne tüketildiğinin de önemli olduğunu belirten Dyt. Sehlikoğlu, "Günümüzde çalışan kesim ve öğrenciler tercihlerini zaman sorunu ve pratik olması bakımından çoğunlukla poğaça, simit, börek gibi yağ ve karbonhidrat yönünden zengin besinlerden yana kullanıyorlar. Ancak bu tür besinler kilo alımını ve mide rahatsızlıklarını da beraberinde getiriyor. Oysa ki özellikle bütün besin gruplarının yer aldığı Türk tipi kahvaltının sağlıklı bir seçenek olduğunu unutmamak gerekiyor" dedi.

Sağlıklı besinlere yer verin

Zeytin ve peynir çeşitleri, yumurta, doğal bal gibi klasik bir kahvaltıda olmazsa olmaz besinlerin yanı sıra menüyü zenginleştirmek için vitamin ve mineral içeriği yüksek olan söğüş domates, salatalık, biber türü sebzeleri de bolca tüketmenin önemine değinen Sehlikoğlu, "Ekmek olarak da 1-2 dilim tam tahıllı ürünlerin tercih edilmesi faydalı olacaktır. Kahvaltı sofrasında kızartmalardan ve salam, sosis, sucuk gibi katkı maddesi içeren işlenmiş gıdalardan uzak durulmalı" diye konuştu.

Çaya dikkat

Kahvaltıda içilen siyah çayın tüketilen diğer besinlerde bulunan yararlı maddelerin metabolizma tarafından kullanımına olumsuz etki yaptığını kaydeden Dyt. Sehlikoğlu, "Eğer kahvaltıda mutlaka çay içmek isteniyorsa bu çok açık ve içine limon dilimi eklenmiş bir çay olmalı. Taze sıkılmış ve özellikle hazır meyve sularından ise içerdikleri yüksek şeker nedeniyle kaçınmak gerekiyor. Çünkü bu içeceklerin kahvaltıda tüketilmesi, kan şekerini ve insülini çok fazla yükselterek insülin direncinin gelişmesine sebep olabilir" şeklinde konuştu.

Formda tutuyor

Sabah kahvaltısı yapmadan güne başlayanlar için formda kalmanın da sanılanın aksine daha zor olduğunu ifade eden Sehlikoğlu, "Akşam yemeği ile kahvaltı arasında oldukça uzun bir süre olduğu düşünülürse bu zaman zarfında vücut, gün içerisinde aldığı besin ögelerinin tümünü kullanır ve metabolizma iyice yavaşlar" diyerek güne erkenden ve dengeli bir kahvaltıyla başlamanın metabolizmayı hızlandırarak formda kalmaya yardımcı olduğunu ifade etti.

Çocuklar için de vazgeçilmez

Sabah erken saatlerde okula giden çocukların beyin fonksiyonları için gerekli glikozun elde edilmesinin ancak kahvaltı ile mümkün olabildiğini belirten Dyt. Sehlikoğlu, "Sabahları kahvaltı yapmayan çocuklarda konsantrasyon eksikliği, dikkat dağınıklığı, yorgunluk ve halsizlik gibi sorunlar görülebiliyor. Bu nedenle çocuklara kahvaltı alışkanlığının kazandırılması, en iyi protein kaynaklarından olan yumurtanın ise mutlaka yedirilmesi gerekir. Çünkü A, B, D, E vitamini ve çinko minerali bakımından zengin olan yumurta, kas ve bilişsel fonksiyonların gelişmesine yardım eder" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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