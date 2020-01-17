1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Siyanürle intihar eden 4 kardeşin elektriğini kesen şirkete ceza

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 6 Kasım'da İstanbul Fatih'te intihar eden 4 kardeşe ait evin elektriğinin gecikmiş borcu sebebiyle kesilmesinden dolayı CK Boğaziçi Elektrik Perakende Satış A.Ş.'ye 888 bin 397 lira idari para cezası kesti.
 17 Ocak 2020 12:10
Yazdır
Siyanürle intihar eden 4 kardeşin elektriğini kesen şirkete ceza

EPDK'dan yapılan açıklamada, 6 Kasım'da İstanbul Fatih'te 4 kardeşin intiharı sonrası evin elektriğinin kesilmesine ilişkin kurum tarafından bölgede elektrik dağıtım faaliyeti yürüten CK Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. ve perakende satış faaliyeti yürüten CK Boğaziçi Elektrik Perakende Satış A.Ş. hakkında soruşturma başlatıldığı anımsatıldı.

ELEKTİRİĞİ KESEN ŞİRKETE CEZA

Açıklamada soruşturmanın sonucuna ilişkin değerlendirmelerine yer verilen EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, CK Boğaziçi Elektrik Perakende Satış A.Ş.'nin olayda asli kusurlu olarak tespit edildiğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Şirkete 888 bin 397 lira idari para cezası uygulanmasına ve yine mevzuata aykırı fiilde bulunduğu tespit edildiği için ihtar yaptırımı uygulanmasına karar verildi. Bizim şirketlere her zaman verdiğimiz mesaj, vatandaşlarımıza hizmet verirken daima duyarlı ve titiz olmaları yönünde. Aksi halde 'Tüketiciyi üzeni biz de üzeriz' diyoruz. 6 Kasım'da yaşanan acı olay ve ardından ilgili meskenin elektriğinin kesildiğini görmek hepimizi derinden yaraladı. Kayıtsız kalmamız, seyirci kalmamız beklenemezdi. Aslında bu soruşturma ve ceza bütün enerji sektörüne verilmiş bir mesajdır aynı zamanda. Bu sektörde görev yapan yöneticisinden, sahadaki personeline herkes vazifesini yaparken hassas davranmakla mükelleftir. Umuyorum ki bir daha böyle bir olay yaşamayız. Umuyorum ki biz de EPDK olarak bir daha böyle bir ceza vermek zorunda kalmayız."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
8 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ulaştırma'da, 5 Genel Müdürlük kapatıldı, 3 yeni Genel Müdürlük kuruldu
17 Ocak 2020 12:11		 Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşları belirlendi
17 Ocak 2020 11:55
Emniyetin İstihbarat Dairesi Başkanlığının statüsü yükseltildi
17 Ocak 2020 11:46		 Gökçek'e icra takibi başlatıldı
17 Ocak 2020 09:27
At eti çıktı ama, hala satışa devam ediyorlar
17 Ocak 2020 09:21		 Kurada çıkmayanın parası iade edilecek
17 Ocak 2020 09:20
Akademik Teşvik Yönetmeliği gecikmeli olarak değişti
17 Ocak 2020 09:14		 Güvensiz üründe tazminat dönemi
17 Ocak 2020 08:36
Resepsiyon ve etkinlikler için belediye 10 gemi kiralıyor
17 Ocak 2020 08:10		 Avukatlara yeşil pasaport yürürlüğe girdi
17 Ocak 2020 07:53
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:15 - Borsa günün ilk yarısında geriledi13:07 - Hatay'da DHKP-C operasyonu: 4 gözaltı13:03 - Bahçeli: Benim tanıdığım Erdoğan, Esad ile görüşmez12:58 - Bursa Türkiye'nin Otomobili'ne mükemmeliyet merkezleriyle destek verecek12:55 - 'Çocuğunuzla yapıcı ve güven esasına dayalı iletişim çok önemli'12:51 - Şehit teğmenin cenazesi memleketi Tokat'a getirildi12:48 - Batman'da üzerinde kurşun izi bulunan kafatası bulundu12:45 - Çeyrek altın ne kadar oldu?12:41 - Bulduğu 20 bin TL'yi hiç düşünmeden sahibine ulaştırdı12:37 - Çöp kamyonundaki cesetle ilgili 11 şüpheli adliyeye sevk edildi
12:35 - Kilogramı 4,5 lirayı geçen salkım domates çiftçiyi mutlu etti12:33 - Çöp dökmeye giderken şehit edilen askerin kanı yerde kalmadı12:31 - Fıstık fiyatları altını geçti12:31 - Kanal İstanbul ÇED Raporu'na onay12:29 - O barajda tehlike çanları: Kuraklık devam ederse çiftçilere su verilmeyecek12:27 - Milli Eğitim Bakanı Selçuk yarıyıl tatilini başlatan zili çaldı12:25 - Sıkıldığınız dövmeden kurtulmanız mümkün12:23 - Niğde'de FETÖ Operasyonunda 2 tutuklama
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
CHP'li belediyelerin, Cemevlerine ibadethane statüsü veren uygulamalarını;
ÇOK OKUNANLAR
Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşları belirlendi
At eti çıktı ama, hala satışa devam ediyorlar
Yerli otomobile 'motor lobisi' direniyor
2020 yılı ilk yarısı ÖSYM sınav görevli ücretleri
Meteorolojiden kar yağışı uyarısı
Yargıda 'İyidil' kaosu, mahkemeler karıştı
Akademik Teşvik Yönetmeliği gecikmeli olarak değişti
Kurada çıkmayanın parası iade edilecek
Zeugma'da neler oldu? Arkeolog'un sır notu
Akademik Teşvik Ödeneği'nde değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
james nunnally 1
Memurlar.Net 1
pal nostalji 2
esabil eker 1
çökmek 2
kaburga 2
recep aktuğ 1
yalnızlıkla sevmek 4
blöf yapmak 2
16.01.2020 fenerbahçe vs barcelona maçı 10
SON İLANLAR
İSYÖN İşçi Alım İlanı
Çat Belediyesi İşçi Alım İlanı
Atabağı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Afyonkarahisar Yuntaş Akaryakıt 2 İşçi Alacak
Zonguldak Çaycuma SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Yalova Çınarcık Belediyesi 5 İşçi Alacak
İzmir Mimas Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Eyüpsultan Belediyesi 4 İşçi Alacak
Çorum Alaca SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Burdur SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam