Kaz üreticiliği hızla artıyor
|17 Ocak 2020 12:19
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Kaz yetiştiriciliği ile birçok ailenin geçimini sağladığını belirten üretici Ahmet Toprak, "Aslanapa, Altıntaş ve Çavdarhisar ilçelerimizde son dönemde ciddi oranda kaz üretimi yapılıyor. Hemen her köyümüzde kaz üretimi var. Hatta bazı köylerimizin tümü bu işle uğraşıyor. Kaz, yılda 10 ile 12 arası yumurta verir. Kuluçka zamanı yumurtalardan yavru alırlar. Beslediğim kazlarımı yumurtadan çıktığında 30 ile 40 TL arası, büyüdüğünde 4 veya 5 kilogaram ağırlığın geldiğinde 100 ile 150 TL arası satıyorum. Kaz üretimi bölgemize ciddi manada ekonomik girdi sağlıyor. Bende kaz üretimi ve tavuk besleyerek 15 yıldır geçimimi sağlıyorum. Kendime ait 140 kaz ve 3 bin tavuk besliyorum. Kış aylarında kaz tridi meşhur olduğu için kaz satışı yoğun oluyor. Tavuk işinde ise yumurta satışına ağırlık veriyorum. Aslanapa yumurtayı marka yapma yolunda ilerliyorum. Ben bu işe girdiğimde hiç bir destek almadım. Şuan 3 bin tavuk ve 140 kaz var. Kütahya'nın çeşitli marketlerine ve ilçe pazarlarına yumurta veriyorum. İstanbul'dan ve farklı illerden gelen alıcılara kaz satıyorum. Devletimiz istediğim zaman bana teşvik veriyor'' diye konuştu.
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