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O barajda tehlike çanları: Kuraklık devam ederse çiftçilere su verilmeyecek

Beydağ Barajı'ndaki su seviyesinin düşüklüğü, yaz aylarında sulamadan yararlanmak isteyen Ödemişli çiftçileri endişeye sevk etti. Beydağ Barajı sulamasından sorumlu Küçükmenderes Sulama Birliği Başkanı Ziraat Mühendisi Nadir Kuldal, "Eğer sulama döneminde bizim istediğimiz doluluk oranı oluşmazsa değerlendirme yapar, çiftçilerimize bilgi veririz; yani yeterli su miktarı oluşmazsa bu yıl barajdan çiftçimize su veremeyebiliriz" dedi.
 17 Ocak 2020 12:29
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O barajda tehlike çanları: Kuraklık devam ederse çiftçilere su verilmeyecek

Ödemiş'in Kaymakçı Mahallesi'nde, Kaymakçı Kalkınma Kooperatifinin Başkanı Raşit Tatlı, havaların güneşli ve yağışsız geçmesinin üretici için düşündürücü olduğunu belirtti. Beydağ Barajı'ndaki su seviyesi düşüklüğüne dikkat çeken Tatlı, bölgede çok yoğun biçimde hayvancılık yapıldığını belirtti. Raşit Tatlı, "Bölgemizdeki hayvancılık için olmazsa olmazlardan biri yem bitkileridir. Özellikle silajlık mısır ekimi darbe alırsa hayvancılık da zora düşür. Mısır için bol su gerekiyor; fakat baraj suyunun çok düşük olması üreticilerimizi de kara kara düşündürüyor" dedi.

Beydağ Barajı sulamasından sorumlu Küçükmenderes Sulama Birliği Başkanı Ziraat Mühendisi Nadir Kuldal da barajdaki su seviyesinin bu yıl çok düşük seviyelerde kaldığını belirterek, "Bu yıl sulama döneminde istediğimiz su seviyesi oluşmazsa barajdan su veremeyebiliriz" şeklinde konuştu.

"Yeterli su miktarı oluşmazsa bu yıl barajdan çiftçimize su veremeyebiliriz"

Çiftçilerin bu durumu değerlendirmeleri gerektiğini belirten Kuldal, bölgedeki barajlardaki doluluk oranının alt düzeyde kaldığını belirterek şunları söyledi:

"Küçükmenderes ve Bayındır Sulama Birliklerine 2 yıl önce atandım. Şu an iki sulama birliği Küçükmenderes Sulama Birliği adı altında birleştirildi. Birliğimiz; Beydağ, Ödemiş ve Bayındır ovalarının sulaması ile ilgileniyor. Bayındır sulaması için inşa edilen Zeytinova (Burgaz) Barajı'ndaki aktif doluluk, yüzde 15 seviyelerinde. Beydağ ve Ödemiş ovasını sulayan Küçükmenderes'te ise bu oran yüzde 1,5 seviyelerinde. Eğer sulama döneminde bizim istediğimiz doluluk oranı oluşmazsa değerlendirme yapar, çiftçilerimize bilgi veririz; yani yeterli su miktarı oluşmazsa bu yıl barajdan çiftçimize su veremeyebiliriz.

Geçtiğimiz yıl üreticilerimizden dekar başına 59 TLı sulama parası almıştık. Fakat üreticilerimizin su kullanımı konunda yeterli duyarlılık gösteremediklerini gözlemledik. Bu nedenle önce Bayındır'da, ardından Beydağ sulamasında sayaç takma işlemlerine başlamak istiyoruz. Bu, maliyet gerektiren bir durum. Bunu pilot bölgeler halinde yavaş yavaş yaygınlaştırmak ve gelecekte tamamen 'kullandığın kadar öde' sistemine geçmek istiyoruz."

Öte yandan, Bademli sulamasında yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Ödemiş Belediyesi; adil, tasarruflu ve ölçülebilir sulama için sulama bölgesindeki hidrantlara akıllı kartlı otomatik sistem sayaç takmaya devam ediyor. Ödemiş Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünce bir yandan hidrantlarda sayaçların montajı yapılırken bir yandan da üreticilere sistem tanıtılarak kartların dağıtımı gerçekleştiriliyor.
İhlas Haber Ajansı
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