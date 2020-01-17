1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Fıstık fiyatları altını geçti

Siirt ekonomisine büyük gelir sağlayan fıstıkta bu yıl rekoltenin düşük olmasından dolayı artan fiyatlar, fıstığın altınla yarışmasına neden oldu. Fıstığın kilogramı iç piyasada 100, dış piyasada ise 180 liradan satılıyor.
 17 Ocak 2020 12:31
Yazdır
Fıstık fiyatları altını geçti

Türkiye'de son yıllarda görülen mevsimsel değişiklerden en fazla etkilenen ürünler arasında fıstık da yer alıyor. Fiyatları ile el yakan Siirt fıstığı, gram altınla yarışır hale geldi. Fıstık fiyatlarındaki artışın satışları etkilemediğini belirten işletme sahibi Selami Özbilici, vatandaşların fıstığı kilo kilo aldığını ve tattan vazgeçmediklerini söyledi. Özbilici, "Bu yıl fıstığımız kuraklık olduğundan dolayı bayağı bir az çıktı, buna bağlı olarak fiyatlar da oldukça yükseldi. Geçen yıl altın fiyatıyla yarışıyorduk. Ama bu yıl altın fiyatını bile geçtik. Siirt fıstığı iç piyasada 100 liradan satılıyor. Şehir dışında ise 160 ile 180 liraya kadar fıstık fiyatları var. Altını her yerde bulabiliyoruz, her ilde bulabiliyoruz ama Siirt fıstığını birinci kalite olarak o da Siirt'te zor bulmaya başladık" dedi.

"Fiyatların yükselmesine rağmen bu tattan vazgeçmiyoruz"

Siirt fıstığındaki lezzetin hiçbir fıstıkta olmadığını belirten müşterilerden Abdulkadir Eldemir, fiyatların yükselmesine rağmen bu tattan vazgeçemediklerini söyledi. Eldemir, "Siirt fıstığı 100 lira değil de bin lira da olsa karşılığını kat kat veriyor. Tadı, lezzeti içinde saklı. Yiyen tadının farkına varıyor. Tabii biz Siirtliyiz, Siirt dışında çok akrabalarımız, eş, dostumuz var. İstanbul, Ankara gibi illere sürekli bu lezzeti göndermek zorunda kalıyoruz. Çünkü onlar da yedikten sonra bu tattan vazgeçemiyorlar. Her sene bizden kilo kilo istiyorlar" diye konuştu.

"Avrupa'da fıstık taneyle satılıyor"

Siirt'in vazgeçilmez ürünü olan fıstığı severek ve beğenerek tükettiklerini kaydeden Soner Yılmaz, fiyatının yüksek olmasına rağmen tüketmeye devam edeceklerini söyledi. Yılmaz, "Bu sene fıstıkta rekolte düşüktü, çünkü kuraklık vardı. Fiyatlarda da artış oldu. 80 lira olan fıstığımız bu sene 100 liradan satışa sunuluyor. Ama bu rakam bile bizim Siirt fıstığı için çok düşük rakamdır. Avrupa ülkelerinde fıstığı tane ile satıyorlar. Ben Avrupa ülkelerinden bir tanesine gittiğimde canım fıstık çekti. Fıstık almaya kalkıştım, 7 tane fıstığı bana o zamanın parasıyla 4 euroya sattılar. Bu yüz lira fıstık için çok çok az. 100 lira değil yüzde yüz artsa 200 lira bile olsa Siirtliler bu tattan vazgeçemezler" şeklinde konuştu.

"Son 20 yılın en yüksek fiyatı"

Fıstık satıcısı Ramazan Özbilici ise son 20 yılın en yüksek fiyatına ulaştıklarını söyledi. Özbilici, "20 yıldır fıstık işiyle uğraşıyorum, fıstıkçıyız, mesleğimiz bu. Son 20 yılın en yüksek fiyatları bu yıl ve en düşük rekoltesini elde ettik. Şu anda Siirt fıstığı 100 liradan perakende satışı var Siirt genelinde, ana çatlak birinci kalite ürünümüz. Talep çok olduğu için fiyatlar çok yükseldi. Batıda 160 ile 170 liraya kadar şuanda okunuyor. Siirt merkezde en iyi birinci kalite 100 liradan satılıyor. Rekolte az olduğundan dolayı geçen yıl altınla yarışan fıstığımız bu yıl altını da geçti. Altını her yerde bulabiliyoruz ama Siirt fıstığını bulamıyoruz" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kilogramı 4,5 lirayı geçen salkım domates çiftçiyi mutlu etti
17 Ocak 2020 12:35		 Maden sahaları ihale edilecek
17 Ocak 2020 11:29
Karayollarında durum
17 Ocak 2020 08:50		 İş dünyası faiz indiriminden memnun
16 Ocak 2020 21:01
Borsa İstanbul'dan yatırımcıya multimedyalı çağrı
16 Ocak 2020 20:56		 Prof. Dr. Alkin: Piyasaların yönetime güveni arttı
16 Ocak 2020 19:43
Borsa İstanbul'dan üç rekor
16 Ocak 2020 19:39		 Türkiye bu yıl Afrika'nın kapısını daha çok çalacak
16 Ocak 2020 10:59
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı
16 Ocak 2020 10:50		 Borsa, güne yükselişle başladı
16 Ocak 2020 10:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:15 - Borsa günün ilk yarısında geriledi13:07 - Hatay'da DHKP-C operasyonu: 4 gözaltı13:03 - Bahçeli: Benim tanıdığım Erdoğan, Esad ile görüşmez12:58 - Bursa Türkiye'nin Otomobili'ne mükemmeliyet merkezleriyle destek verecek12:55 - 'Çocuğunuzla yapıcı ve güven esasına dayalı iletişim çok önemli'12:51 - Şehit teğmenin cenazesi memleketi Tokat'a getirildi12:48 - Batman'da üzerinde kurşun izi bulunan kafatası bulundu12:45 - Çeyrek altın ne kadar oldu?12:41 - Bulduğu 20 bin TL'yi hiç düşünmeden sahibine ulaştırdı12:37 - Çöp kamyonundaki cesetle ilgili 11 şüpheli adliyeye sevk edildi
12:35 - Kilogramı 4,5 lirayı geçen salkım domates çiftçiyi mutlu etti12:33 - Çöp dökmeye giderken şehit edilen askerin kanı yerde kalmadı12:31 - Fıstık fiyatları altını geçti12:31 - Kanal İstanbul ÇED Raporu'na onay12:29 - O barajda tehlike çanları: Kuraklık devam ederse çiftçilere su verilmeyecek12:27 - Milli Eğitim Bakanı Selçuk yarıyıl tatilini başlatan zili çaldı12:25 - Sıkıldığınız dövmeden kurtulmanız mümkün12:23 - Niğde'de FETÖ Operasyonunda 2 tutuklama
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
CHP'li belediyelerin, Cemevlerine ibadethane statüsü veren uygulamalarını;
ÇOK OKUNANLAR
Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşları belirlendi
At eti çıktı ama, hala satışa devam ediyorlar
Yerli otomobile 'motor lobisi' direniyor
2020 yılı ilk yarısı ÖSYM sınav görevli ücretleri
Meteorolojiden kar yağışı uyarısı
Yargıda 'İyidil' kaosu, mahkemeler karıştı
Akademik Teşvik Yönetmeliği gecikmeli olarak değişti
Kurada çıkmayanın parası iade edilecek
Zeugma'da neler oldu? Arkeolog'un sır notu
Akademik Teşvik Ödeneği'nde değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
korku 2
Zam gelecek diye firmalar stokluyor 2
mutlu evlilik 3
Çivi çiviyi söker 2
reklam sloganları 1
Gölge Kadınlar 4
Tristan da Cunha 2
beklemek 4
çocuğunun karnesini paylaşan ebeveyn 2
moğollar 5
SON İLANLAR
İSYÖN İşçi Alım İlanı
Çat Belediyesi İşçi Alım İlanı
Atabağı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Afyonkarahisar Yuntaş Akaryakıt 2 İşçi Alacak
Zonguldak Çaycuma SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Yalova Çınarcık Belediyesi 5 İşçi Alacak
İzmir Mimas Belediyesi 1 İşçi Alacak
İstanbul Eyüpsultan Belediyesi 4 İşçi Alacak
Çorum Alaca SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Burdur SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam